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Mustafa Varank: Ataşehir, İsmail Erdem’le Anadolu Yakası'nın merkezi olacak

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.03.2019 19:24 | Son Güncelleme

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank,  AK Parti Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem ile birlikte Ataşehir’de iş insanları ile buluştu.

Mustafa Varank: Ataşehir, İsmail Erdem’le Anadolu Yakası'nın merkezi olacak

İSTANBUL, (DHA)- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AK Parti Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem ile birlikte Ataşehir’de iş insanları ile buluştu. Varank, İsmail Erdem’in belediyecilikte bir duayen olduğunu vurgulayarak, ‘İsmail Erdem'le Ataşehir, Anadolu Yakasının yeni merkezi olacaktır’ dedi.

AK Parti Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile, Ataşehir'de iş insanlarıyla buluştu. Erdemin, Ataşehir'den aday olmasını ilçedeki vatandaşlar için büyük şans olarak değerlendiren Varank, "Vatandaşlarımız bu şansı iyi değerlendirmeli ve 31 Mart’ta İsmail Başkan’ı desteklemeliler. Onun da seçildikten sonra üzerine düşeni layıkıyla yapacağından en ufak şüphem yok. Şimdiden Ataşehir’e hayırlı olsun” diye konuştu.

ATAŞEHİR’DEKİ TÜM PROJELERİN DESTEKÇİSİ OLACAĞIZ

Mustafa Varank sözlerine şöyle devam etti:

“Ben İsmail Başkan’ın Sancaktepe’deki başarılarının en yakın tanığıyım. İsmail Erdem’in Ataşehir için de dev projeleri var. Biz de Bakanlık olarak Ataşehir’deki tüm projelerin destekçisi olacağız. Erdemli belediyecilikle sadece Ataşehir değil, tüm Anadolu yakası muhteşem bir merkez kazanmış olacak” ifadelerini kullandı.

HALKIMIZ İÇİN HİZMET EDECEĞİZ

Toplantıda konuşan AK Parti Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem ise, istihdama ve ülke ekonomisine katkı sağlayan iş insanlarıyla bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadığını söyleyerek, Ataşehir’de hayata geçirecekleri hizmetleri anlatıp soruları cevapladı.

Erdem,“1 Nisandan itibaren tüm bakanlıklarımızla tam bir uyum içinde çalışarak halkımıza hak ettikleri hizmeti götüreceğiz, halkımız için hizmet edeceğiz" dedi.

Mustafa Varank: Ataşehir, İsmail Erdem’le Anadolu Yakası'nın merkezi olacak

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