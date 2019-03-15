Mustafa Varank: Siyasi istikrarın devam etmesi için 31 Mart önemli bir viraj

İSTANBUL,(DHA) -Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İstanbul’un Büyükçekmece ilçesinde faaliyet gösteren iki fabrikayı ziyaret etti. Ziyaret sonrası işçiler ile bir araya gelen Varank, bu seçimlerin siyasi istikrarın devam etmesi için önemli bir viraj olduğunun vurgusu yaptı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal ile birlikte Büyükçekmece ilçesinde faaliyet gösteren iki fabrikayı ziyaret etti. Fabrikaların işleyişi ve durumları hakkında bilgi alan Varank, daha sonra işçiler ile toplantıda bir araya geldi.

Yaklaşan 31 Mart yerel seçimleri hakkında konuşma yapan Varank, yerel yönetimler ile genel yönetimin birlikte hareket etmesinin önemine vurgu yaptı. Siyasi istikrarın devam etmesi için 31 Mart yerel seçimlerinin önemli bir viraj olduğunu söyleyen Varank,"31 Martta Türkiye’de huzur ve istikrarın devam etmesi için sandığa milli şuur ile gitmemiz gerekiyor. Bu seçim beka seçimidir. Türkiye son senelerde ciddi badireleri milletinin desteği ile çok şükür atlattı. Ancak ülkemizin içinde milletiyle, bayrağıyla, devletiyle alakası olmayan pusuda bekleyen insanlar var. Ülkemizin güneyinde bir terör koridoru oluşturmak isteyen güçler var. 15 Temmuz’da devletimizi, hükümetimizi yıkmak isteyenler oldu. Bu gelişmeleri göz önüne alarak sandığa gitmeliyiz. Ekonomide en önemli unsur, güven ve istikrar olduğunu vurgulamak istiyorum. 31 Mart’tan sonra inşallah önümüzde 4,5 sene seçimsiz ve sadece projelere odaklanacağımız bir dönem olacak. Biz bu süreye özel sektörümüz ile birlikte ülkemizin kalkınması için kullanmak istiyoruz" dedi.