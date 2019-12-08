Mustafa Yalçın'ı ‘Plastik El Bombası’ mı Yaraladı?

Meydana açılan Magenta Bulvarı üzerinde göstericiler içinde tüp gaz bulunan bir şantiye konteynerini ateşe verince, Mustafa Yalçın da, 15.50 sularında diğer gazetecilerle birlikte bu yöne doğru koştu. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, bir anda olayı görüntüleyen gazetecilerin olduğu bölgede bir patlama meydana geldi. Başında kaskı olan ve yüzünü tümüyle gaz maskesi ile kapatan Yalçın, yerde patlayan plastik bomba parçalarının hedefi oldu.

Olay yerinde bulunan gazetecilerin çektiği ve sosyal medya hesaplarından paylaştıkları, özellikle Fransız gazeteci Emma Audrey'nin paylaştığı görüntülerde, atılan plastik el bombası görülebiliyor. Audrey, görüntüye ilişkin paylaştığı bilgilerde, olayın plastik el bombasının patlaması sonucu meydana geldiği bilgisini de paylaşıyor.

Mustafa Yalçın'ın yaralanarak bir ağaca dayandığını gören diğer gazeteciler "Medic, Medic, koşun, kanıyor, yaralı var!" diye bağırarak hemen yakınlarda bulunan gönüllü ilk yardım ekiplerini çağırdı.

İlk tanık ifadeleri ve görüntülerden elde edilen ilk belirlemelere göre, Fransız polisinin de kullandığı kaliteye sahip, kırılmaz cam içeren gaz maskesi taşıyan Yalçın, bombanın yakından atılması ve parçaların aşırı hızla maskeye çarpması sonucu yaralandı.

Eylemlerde yaralananlara ilk yardımda bulunan gönüllü doktor ve sağlık görevlilerinin kurduğu "Street Medic" üyesi Ronan Pacs, tedavi gördüğü hastanede Yalçın'ı ziyareti sırasında CNN Türk'e anlattı:

"İlk gördüğümde, yüzünden kanlar akıyordu. Kanı durdurup, olabildiğince temizlemeye çalıştık. Temizlediğimizde yüzünün yara alıp almadığını kontrol ettik, yüzünde yanaklarında yaralanma yoktu. Daha çok sol gözünün ağır yaralandığını gördük. Gözünün üstünde, kaş bölgesi tümüyle yaralanmıştı. Gözüne baktığımda, ilk etapta gözü siyah bir renk almıştı. Orada anladım ki, gözü kurtarmanın çok düşük bir şans olduğunu gördüm. Ama doktor olmadığım için, bu fikrimi kendime sakladım. Ateşe verilen römorkun sağında polis grubu vardı. Karşıda yalnızca gazetecilerden oluşan bir grup vardı. Ve fotoğraf alabilmek için römorka yaklaşıyorlardı. Römorkun önündeyken, içinde tüp gaz olduğu bilgisini aldık. Ve yaklaşmaya çalışan gazetecileri ve bazı göstericileri geri iterek, uzaklaştırmaya çalıştık. Yalçın da onların içindeydi. Biraz daha uzaklaştırıldılar. Römorka 25 metre daha uzaklaştılar ve yan tarafta bulunan polis grubuna yaklaştılar. Ve el bombası patladı. Patlama sonrası Yalçın yaralandı. Teknik olarak maskesine baktığımızda, bomba yere atıldı. Yalçın yerde değildi, ayaktaydı. Bu da bombanın, teknik olarak yere çarptıktan sonra, parçalar halinde etrafa saçıldığını gösteriyor. Gözüne denk gelmesinin teknik açıklaması da, bombanın yakında patlaması nedeniyle parçalar çok büyük bir şiddetle gözüne çarpmış olmalı. İlk çarpan cisimin maskeyi kırdığını, ikinci parçanın ise göze isabet ettiğini düşünüyorum."