Mustafa Yeneroğlu AKP'den istifa etti

Gezi Parkı olayları ve 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminden sonraki olağüstü hal dönemindeki uygulamalara işaret eden Yeneroğlu, "Terörle mücadele çerçevesinde güvenlik birimlerinin bazen ölçüyü aştığı ve ölçüyü aştığı durumda da benimle de mutlaka ciddi tartışmalara ve ayrışmalara girdiği bir süreçti. Geldiğim nokta itibariyle son iki, üç yıl içinde partimle, partimin politikaları doğrultusunda bir çok huzursuzluk yaşadığımı, özellikle Türkiye'nin demokratikleşme süreci içinde insan hakları ihlalleri noktasında demokratik kurumların zarar görmesi ve tahrip edilmesi gibi rahatsızlık yaşadığımı, bir çok konuda hem parti içinde hem de parti dışında da bir çok görüşümü kamuoyuyla paylaştım" diye konuştu.

Yeneroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partiden istifa etmesi yönünde kanaat bildirdiğini belirterek, "Türkiye'nin önünde olan, itibarını zedeleyen noktalarda kamuoyuyla eleştirilerimi paylaştım. Son iki MYK toplantımıza artık rahatsızlıklarım karşılık bulmadığı için katılmadım" dedi.

Yeneroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın istifa etmesi yönünde kanaat bildirdiğini söyledi.Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) İstanbul Milletvekili ve Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyesi Mustafa Yeneroğlu, Çarşamba günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlediği basın toplantısıyla AKP'deki görevlerinden istifa ettiğini açıkladı.

"Otoriter eğitim sisteminde büyümedim"

İstifa kararı almasının kendisi için kolay olmadığını belirten Yeneroğlu, "Bu süreci çok daha fazla sürdürmek makama karşı saygısızlık olur. Konuşmadığım takdirde de inandığım ideallerime saygısızlık olarak nitelendireceğim noktada MKYK'dan istifa ettiğimi Cumhurbaşkanımıza ilettim" dedi.

Partisine yönelik eleştirilerinin arkasında başka nedenler aranmasını da doğru bulmadığını belirteren Yeneroğlu, şöyle konuştu:

"Bu bir sosyalizasyon meselesi. Ben otoriter bir eğitim sisteminde büyümedim, ben anti-otoriter, doğru bildiğini her ortamda söyleyen, bunun mücadelesini verecek bireysellik çerçevesinde yetiştim ve bunun neticesinde de Türkiye'de bu bilincin gereğini yerine getirdim. Bunun dışında başka bir gerekçe yok."

Yeneroğlu, yeni kurulacağı dillendirilen partilere geçip geçmeyeceği yönündeki bir soruya ise şu yanıtı verdi:

"Türkiye'de muhafazakarlar açısından baktığımız zaman Türkiye'nin Alevi sorununa cevap vermeyen bir demokratik hareketin bundan sonra olamayacağını düşünüyorum. Türkiye'nin Kürt sorununu reddeden bir hareketin bundan sonra demokratlık çıtasını geçemeyeceğini düşünüyorum. Bu çerçevede de sadece liderlerin talimatları doğrultusunda şekillenen bir partiden daha ziyade AK Parti'nin başlangıcında olduğu gibi, konuşan Türkiye tasavvuruna sahip bir anlayış içerisinde siyaset gerçekleştirilmesini düşünüyorum. Ben bu siyasetin içinde olurum olmam, bununla ilgili hiçbir kanaatim yok. Milletvekilliğinden de istifa edebilirim, onu da belirttim zaten. Bu konuyu önümüzdeki günlerde değerlendirip kamuoyuyla paylaşacağım."