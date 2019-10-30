Mustafa Yeneroğlu partisinden istifa etti

Yurt dışındaki Türklerin, Müslümanların meseleleri, ayrımcılık, İslam düşmanlığı ve insan hakları ihlallerine karşı hayatı boyunca mücadele ettiğini dile getiren Yeneroğlu, "Doğru bildiğimi her ortamda söyledim. Geldiğim nokta itibarıyla 2-3 yıldan beri partim içinde, partimin politikaları noktasında birçok huzursuzluk yaşadığımı, özellikle Türkiye'nin demokratikleşme süreci içinde, insan hakları ihlalleri noktasında, demokratik kurumların zarar görmesi ve tahrip edilmesi gibi rahatsızlık yaşadığım birçok konuda hem parti içinde hem de parti dışında da birçok görüşümü kamuoyuyla paylaştım." diye konuştu.

Siyasete 7 Haziran 2015 genel seçimleriyle, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine girdiğini hatırlatan Yeneroğlu, "Siyasete girerken hiçbir mücadele, uğraş, adaylık noktasında en ufak bir çalışma yapmadım." dedi.

Bu süreçte "Hesap yapıyor", "fırsatçı", "çıkarcı" yaklaşımlarıyla karşı karşıya kaldığını ancak kendisinin çizgisinden vazgeçmediğini belirten Yeneroğlu, şöyle devam etti:

"Sayın Cumhurbaşkanımız takdir buyurdular, 18 Ağustos 2018 seçimleri sonrasında Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyeliğine layık gördüler ve kongremizde MKYK üyeliğine seçildim. O süreçte de Türkiye'nin önünde olan ve itibarını zedeleyen, bana göre vatanperverliğin de en asgari gereği olarak insan hakları ihlallerinin ortadan kaldırılması noktasında hem partinin yetkili kurullarında hem de gerek duyduğum zamanda vicdanımın kaldırmadığı durumlarda eleştirilerimi kamuoyuyla paylaştım. Son iki MKYK toplantımıza bu rahatsızlıklarımın artık karşılık bulmadığına dair ve bu rahatsızlıklarımın düzelebileceğine ilişkin bir ümit taşıyamadığım için de katılmadım."

Yeneroğlu, 28 Ekim'de MKYK üyeliğiyle ilgili istifasını Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'a gerekçeleriyle arz ettiğini bildirdi.

Daha sonraki günlerde arkadaşlarıyla değerlendirme yaptığını aktaran Yeneroğlu, şöyle konuştu: