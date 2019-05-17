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Mustafa Yücel Özbilgin mezarı başında anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2019 11:09 | Son Güncelleme

Danıştay'da 2006'da düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden Danıştay 2. Daire Üyesi Özbilgin'i anma törenine eşi, çocukları ve yakınlarının yanı sıra Danıştay Başkanvekili Mahmut Vural ile Danıştay üyeleri katıldı - Vural: - "İdari yargı ve Danıştay olarak biz, bu tür olayların tarihin derinliklerinde unutulması ve unutturulmasını istemiyoruz. Bu olayların sürekli taze tutulması, bu amaçla önümüzdeki günlerde ve gelecek günlerde birtakım niyetler besleyen insanların da emellerine ulaşamaması için önlem almamız gerektiğini düşünüyorum"

Danıştay'da 2006'da düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden Danıştay 2. Daire Üyesi Mustafa Yücel Özbilgin, mezarı başında anıldı.

Karşıyaka Mezarlığı'ndaki anma törenine, Özbilgin'in eşi Sema ile oğulları Gökhan ve Serkan Özbilgin, ailenin yakınları, Danıştay Başkanvekili Mahmut Vural ile Danıştay üyeleri katıldı.

Törende bir konuşma yapan Vural, üzerinden 13 yıl geçen saldırıyı yapanları ve azmettirenleri kınadığını belirterek şunları kaydetti:

"İdari yargı ve Danıştay olarak biz, bu tür olayların tarihin derinliklerinde unutulması ve unutturulmasını istemiyoruz. Bu olayların sürekli taze tutulması, bu amaçla önümüzdeki günlerde ve gelecek günlerde birtakım niyetler besleyen insanların da emellerine ulaşamaması için önlem almamız gerektiğini düşünüyorum. Acımız çok derin. Yargı maalesef geçmişte bu tür olaylara hedef oldu. Bundan sonrası için de günümüzde de yargıyı zaman zaman hedef gösterenler oluyor. Bu tür olayların da önüne geçmek bakımından yargıyı, siyasi amaçlarla veya başka amaçlarla kullanmak isteyenlerin de bu amaçlarından uzak durması lazım. Şehidimizi tekrar rahmetle anıyorum, ailesine başsağlığı dileklerimi sunuyorum."

- Danıştay'a teşekkür

Sema Özbilgin ise eşinin ardından yılların çok zor geçtiğini anlattı. Torunlarıyla vakit geçirdiğini ve avunmaya çalıştığını aktaran Sema Özbilgin, "Allah sağlık verdiği sürece devamlı bu anma törenini yapacağız inşallah. Zaten hiç kalbimizden çıkmıyor. Onsuz yaşamak zor ama Allah'ın takdiri. En büyük tesellimiz de şehit olması, çok büyük bir mertebeye erişti. Allah çocuklarımıza uzun ömür versin. Danıştay ailesine de çok teşekkür ediyorum. Her zaman yanımızdalar ve her türlü imkanlarını bize sunuyorlar." diye konuştu.

Konuşmanın ardından Mustafa Yücel Özbilgin'in mezarı başında Kur'an-ı Kerim okundu, mezarına kırmızı karanfiller bırakıldı.

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