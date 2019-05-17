Danıştay'da 2006'da düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden Danıştay 2. Daire Üyesi Mustafa Yücel Özbilgin, mezarı başında anıldı.

Karşıyaka Mezarlığı'ndaki anma törenine, Özbilgin'in eşi Sema ile oğulları Gökhan ve Serkan Özbilgin, ailenin yakınları, Danıştay Başkanvekili Mahmut Vural ile Danıştay üyeleri katıldı.

Törende bir konuşma yapan Vural, üzerinden 13 yıl geçen saldırıyı yapanları ve azmettirenleri kınadığını belirterek şunları kaydetti:

"İdari yargı ve Danıştay olarak biz, bu tür olayların tarihin derinliklerinde unutulması ve unutturulmasını istemiyoruz. Bu olayların sürekli taze tutulması, bu amaçla önümüzdeki günlerde ve gelecek günlerde birtakım niyetler besleyen insanların da emellerine ulaşamaması için önlem almamız gerektiğini düşünüyorum. Acımız çok derin. Yargı maalesef geçmişte bu tür olaylara hedef oldu. Bundan sonrası için de günümüzde de yargıyı zaman zaman hedef gösterenler oluyor. Bu tür olayların da önüne geçmek bakımından yargıyı, siyasi amaçlarla veya başka amaçlarla kullanmak isteyenlerin de bu amaçlarından uzak durması lazım. Şehidimizi tekrar rahmetle anıyorum, ailesine başsağlığı dileklerimi sunuyorum."