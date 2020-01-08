Mustafakemalpaşa Meslek Yüksekokulu’nda gıda laboratuarı açıldı

Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Ahmet Saim Kılavuz, Mustafakemalpaşa Meslek Yüksekokulu’nu ziyaret etti. Kılavuz, Gıda Üretim ve Uygulama Laboratuarı’nı da hizmete açtı.

TANAP, Ticaret ve Sanayi Odası ile Ticaret Borsası tarafından finansa edilen laboratuar hizmete girdi. Törene katılan Rektör Kılavuz, 202 bin 697 TL destek ile alınan ekipmanlar ve laboratuvar şartlarıyla ilgili bilgiler aldı. Son günlerde Mustafakemalpaşa ve Karacabey ilçelerine yönelik kurulacağı konuşulan üniversite için de düşüncelerini aktaran Kılavuz, “Tarım, hayvancılık ve teknolojinin de içerisinde yer aldığı butik bir üniversitenin bölgeye fayda sağlayacağı düşünüyorum” dedi.

Açılış sonrasında üniversite bünyesinde öğrencilere sunulan bir diğer imkan olan ücretsiz çorbayı da yakından inceleyen Rektör Kılavuz, her gün malzeme desteği veren esnaf odasına ve projede katkısı olanlara teşekkür etti.

Ziyaretinde öğrencilerle görüşmeyi de ihmal etmeyen Uludağ Üniversitesi Rektörü Kılavuz, öğrencilerin kantin ve yurt konusunda yaşadığı sıkıntıları öğrenerek konuyla ilgileneceğinin sözünü verdi.

Laboratuvarda döner sermaye kapsamında salça, Mustafakemalpaşa tatlısı, tarhana çorbası, erişte ve çeşitli kahvaltılıklar hazırlanarak üniversite bünyesinde satışı gerçekleştiriliyor. Tüm bu üretimlerde, hammaddeler ise öğretim üyeleri ve öğrenciler tarafından üniversitede bulunan Tohumculuk Teknolojisi ve Organik Tarım programı kapsamında oluşturulan tarlada yetiştiriliyor.

