HABER

Mustafakemalpaşa termal turizmin cazibe merkezi olacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2019 11:06 | Son Güncelleme

AK Parti Milletvekili Mustafa Esgin, Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesini termal turizmin cazibe merkezi haline getirmek için hazırladıkları uluslararası projede son aşamaya geldiklerini söyledi.

AK Parti Milletvekili Mustafa Esgin, Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesini termal turizmin cazibe merkezi haline getirmek için hazırladıkları uluslararası projede son aşamaya geldiklerini söyledi. Esgin, yerli ve yabancı yatırımcıların bölgeyle yakından ilgilendiklerini söyledi.
Bursa’ya 80 kilometre mesafedeki Mustafakemalpaşa ilçesi, yerli ve yabancı yatırımcıları cezbetmeye başladı. Bölgede yapılması planlanan termal turizm alanı için dev otellerin yatırım yapması planlanıyor. Suuçtu Şelalesi ve Tümbüldek Termal Kaplıca Merkezi’nin de içinde bulunduğu bölgenin turizmden daha fazla pay alabilmesi için gayret sarf ettiklerini ifade eden Milletvekili Mustafa Esgin, Mustafakemalpaşa’nın hem termal turizm hem de doğa turizminde öne çıkması için uluslararası projede son aşamaya geldiklerini, turistlerin yanı sıra yerli ve yabancı yatırımcıların da bölgeyle yakından ilgilendiklerini söyledi.
Otoyol ile birlikte bölgenin cazibesi arttı
Bursa’nın birbirinden farklı alanlarda çok yönlü turizm potansiyeli olan dünyadaki birkaç şehirden bir tanesi olduğunu belirten Esgin, "Bursa çok yönlü bir şehir. Bir yönüyle baktığınızda Türkiye’nin 2. büyük sanayi şehri. İhracatta da 15 milyar dolar düzeyinde çok önemli bir noktaya ulaştık. Diğer taraftan tarımsal potansiyelimiz bizim için stratejik bir öneme sahip. Bunu tarıma dayalı sanayiyle birlikte daha da geliştirmek istiyoruz. Bursa olarak turizmde çok önemli fırsatlarımız var. Dünyada öyle bir şehir düşün ki, birbirinden çok farklı alanlarda turizm potansiyelimiz var. Kış turizmi, inanç, tarih ve doğa turizmi ile sağlık ve termal turizmde geniş bir yelpazede potansiyelimiz var. İstanbul ile İzmir’i entegre eden ve Bursa’yı da önemli bir kavşak noktası haline getiren otoyolun hizmete girmesinden sonra daha ulaşılabilir bir Bursa’nın turizmde daha faal rol oynaması, hatta uluslararası yatırımlarda söz sahibi olmak için çalışıyoruz" dedi.
Uluslararası projede son noktaya gelindi
Tümbüldek termal merkezi ile Suuçtu Şelalesi’nin bulunduğu alanda Yalıntaş göleti projesiyle birlikte hem termal turizm, hem doğa turizminde uluslararası bir projeyi ortaya koyacak çalışmaları son noktaya getirdiklerini dile getiren Esgin, "Geçtiğimiz yıllarda bu bölgemiz termal turizm bölgesi ilan edilmişti. Büyükşehir Belediyesi ve Mustafakemalpaşa Belediyesi ile ilgili bakanlıklarımızın yaklaşımları son derece olumlu. Elbette ki yapmış olduğumuz çalışmalarda Bursa halkımızın kabul edeceği, onlara hem istihdam, hem ekonomik olarak katkı sağlayacak, hem de turizmle birlikte kırsal kalkınmaya da entegre olacak projeleri hayata geçirmek istiyoruz. Türkiye’nin 2023 hedefleri var. Türkiye’nin bu hedeflere ulaşmasında Bursa’nın çok önemli bir katkısı olacak. Bu anlamda yatırımlarımızı hızlandırarak daha ulaşılabilir ve turizmde de daha büyük yatırımları bölgesine çeken bir Bursa hedefliyoruz" diye konuştu.

Gören şoke oldu! Sıra sıra gelip...Gören şoke oldu! Sıra sıra gelip...
417 PKK’lı terörist etkisiz öldürüldü!417 PKK’lı terörist etkisiz öldürüldü!
Bu çalışma "dünyada ilk" olacakBu çalışma "dünyada ilk" olacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İddialı yarışmacı MasterChef'ten elendi!

İddialı yarışmacı MasterChef'ten elendi!

Ormanda kaybolan turist bakın nerede bulundu!

Ormanda kaybolan turist bakın nerede bulundu!

İsrail'de seçimlerde sürpriz!

İsrail'de seçimlerde sürpriz!

Usta ile operatörün kavgası feci bitti!

Usta ile operatörün kavgası feci bitti!

Beşiktaş'tan flaş karar! Kural hatası başvurusu geri çekildi

Beşiktaş'tan flaş karar! Kural hatası başvurusu geri çekildi

Gelen kötü kokular dehşeti ortaya çıkardı!

Gelen kötü kokular dehşeti ortaya çıkardı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bakan Soylu 'pejmürde ederiz' demişti! İlk kez buluştular

Bakan Soylu 'pejmürde ederiz' demişti! İlk kez buluştular

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Mübaşir rüşvet alırken suçüstü yakalandı

Mübaşir rüşvet alırken suçüstü yakalandı

Suriye-Türkiye sınırında bombalı terör saldırısı! Çok sayıda ölü var

Suriye-Türkiye sınırında bombalı terör saldırısı! Çok sayıda ölü var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Son 4 ay içinde 417 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

417 PKK’lı terörist öldürüldü!

Şans Topu sonuçları 18 Eylül: Devirli ikramiyeye ilgi büyük (MPİ canlı çekiliş)

Devirli ikramiye için çekiliş yapılıyor!

Son dakika! İstanbul merkezli eş zamanlı bahis operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

İstanbul merkezli eş zamanlı operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Kuzenine cinsel istismarda bulunan sanığın cezası belli oldu

İğrenç olay! Samanlıkta başlayıp yıllarca devam etti

Son dakika: Samanyolu TV eski çalışanlarına FETÖ operasyonu

Samanyolu TV eski çalışanlarına operasyon!

Adana'da kayyum eylemleri yasağı üçüncü kez uzatıldı

Adana'daki yasak bir kez daha uzatıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.