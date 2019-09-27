Mustafakemalpaşa’da 4 kilo uyuşturucuya 3 tutuklama

Hayrettin GÖK/MUSTAFAKEMALPAŞA (Bursa), (DHA)- BURSA’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, polisin durdurduğu araçta 4 kilo sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Mustafakemalpaşa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçeye uyuşturucu madde getirileceği ihbarı üzerine harekete geçti. Polis, ilçe girişinde durduğu bir araçta 4 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirdi. Araçta bulunan Ahmet B., Hüseyin B. ve Ferhat S. gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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