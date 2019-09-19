Mustafakemalpaşa’da Gaziler Günü kutlandı

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü, düzenlenen törenle kutlandı.

Heykel Meydanı’nda yapılan törene Kaymakam Mehmet Zeki Koçberber, Garnizon Komutanı Yüzbaşı Mehmet Böberci, Belediye Başkanı Mehmet Kanar, Gaziler Derneği Başkanı Erdinç Hazar, başkan yardımcıları, daire amirleri, siyasi parti ve sivil toplum teşkilatlarının temsilcileri ile birlikte gaziler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Atatürk Anıtı’na çelenk sunumuyla başlayan programda saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından günün anlam ve önemini dâir bir konuşma yapan Garnizon Komutanı Yüzbaşı Mehmet Böberci, 19 Eylül tarihinin, bayraklaşan vatan topraklarının bölünmez bütünlüğünü sağlayan gaziler için şan ve şeref günü olduğunu belirtti.

Öğrencilerin şiir okunduğu törenin ardından belediye tarafından gaziler ve aileleri onuruna Öğretmenevi’nde geleneksel vefa yemeği verildi. Yemeğin ardından bir konuşma yapan Belediye Başkanı Mehmet Kanar, “Şanlı tarihi boyunca bütün zorluklara karşı hür yaşamayı, bağımsızlık ve istiklâlini canı pahasına korumayı ilke edinen aziz milletimiz, bu uğurda şehit ve gazi olmayı büyük bir onur ve gurur kaynağı saymış, bu fedakarlığın karşılığında girdiği her mücadeleden zaferle çıkmıştır” dedi.



