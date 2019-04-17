Mustafakemalpaşa’da güç birliği

Bursa’nın Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, AK Parti Bursa teşkilatını ağırladı.

Belediye hizmet binasındaki ziyarete AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman, Bursa Milletvekilleri Ahmet Kılıç, Osman Mesten, Refik Özen ve Vildan Yılmaz Gürel, AK Parti ve MHP yöneticileri ile belediye meclis üyeleri katıldı. Başkanı Ayhan Salman, cumhur ittifakı olarak seçimlerde güzel bir netice kazanıldığını söyledi.

Salman, “ Mustafakemalpaşa, Bursa’nın batıya açılan önemli kapılarından biri. Yeni dönemde önü açık ilçelerimizden biri olacak. Mehmet kardeşimizin başkanlığı ve bizim desteğimizle birlikte önümüzdeki süreçte ilçe daha da gelişecek ve zenginleşecek. AK Parti ailesi olarak birlik ve beraberliğimizi devam ettirerek Bursa’mıza güzel hizmetle yapacağız. Mehmet Kanar başkanımıza ve belediye meclis üyelerimize yeni görevlerinde başarılar diliyorum” dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Mehmet Kanar ise, cumhur ittifakı olarak seçim sürecinde sabah ezanından gece yarılarına kadar koşturduklarını belirtti.

Kanar; “ Yoğun bir dönemi bıraktık. Bizi bu dönemde yalnız bırakmayan, destekleriyle Mustafakemalpaşa’ya hizmet etme imkânı veren herkese şükranlarımı sunuyorum. Birlik ve beraberlik içinde bölgemizi yeni hizmetler ve yeni projelerle buluşturma çabası içinde olacağız. Bu beş yıl içinde ortaya koyacağımız gayretle yine bu bayrağı ilçeye dikmenin sorumluluğuyla çalışacağız” dedi.

AK Parti Bursa heyeti daha sonra partinin ilçe teşkilatını ziyaret ederek istişârelerde bulundu.



