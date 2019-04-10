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Mustafakemalpaşa'da İYİ Parti'den YSK'ya 'oylar yeniden sayılsın' itirazı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2019 18:24 | Son Güncelleme

BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde 593 oy farkla Cumhur İttifakı'nın adayı AK Parti'li Mehmet Kenar'ın kazandığı yerel seçimle ilgili, İYİ Parti ilçe teşkilatı oyların yeniden sayılması için Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) başvurdu.

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde 593 oy farkla Cumhur İttifakı'nın adayı AK Parti'li Mehmet Kenar'ın kazandığı yerel seçimle ilgili, İYİ Parti ilçe teşkilatı oyların yeniden sayılması için Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) başvurdu.

Mustafakemalpaşa'da 31 Mart tarihinde yapılan Mahalli İdareler Seçimlerinde oyların yüzde 48.36'sını, yani 32 bin 661 oy alan Cumhur İttifakı'nın adayı AK Parti'li Mehmet Kenar, belediye başkanı seçildi. İYİ Parti'nin adayı Şükrü Erdem ise yüzde 47.48 oy oranı ile 32 bin 68 oy aldı. Seçini 593 oy farkla kaybeden İYİ Parti, oyların yeniden sayılması gerekçesiyle YSK'ya başvurdu. İtiraz dilekçelerini İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'na vermeden önce açıklamada bulunan İYİ Parti İlçe Başkanı İhsan Kececi, "Seçimlerde, ıslak imzalı tutanaklarda tutarsızlıklar tespit ettik. Gelen zarflar, kullanılan zarflar ile elde kalan zarflar bizi şüphelendirdi. Her sandıkta boş oy zarfının bulunması şüphelerimizi daha da arttırdı. 80 sandıkta en az bir boş oy zarfına rastladık. Tutanaklarda maddi hatalar, geçersiz oy sayıları, YSK dan aldığımız sayı ile birbirini tutmaması sonucu önce ilçe seçim kurulu daha sonra il seçim kuruluna yaptığımız itirazlar reddedildi. Şimdi ise Yüksek Seçim Kuruluna itiraz ediyoruz" dedi.

Bundan önce yaptıkları iki itirazından da jet hızıyla reddedildiğini belirten İYİ Parti Bursa İl Başkanı Yardımcısı Ahmet Koç, ''İstanbul’da, Cumhuriyet tarihinde yapılmayan ve uygulanmayan her türlü uygulamaların, Bursa’da yapılmaması bizler çok üzmektedir. İnşallah Yüksek Seçim Kurulu’ndan hatalarından geri dönecektir. Cumhuriyet tarihinde ilk defa geçersiz oyların sayıldığı ilk seçimdir. Biz bu anlamda Yüksek Seçim Kurulu'na güvenmek istiyoruz. İstanbul’da yapılan uygulamalar, Bursa’da da yapılmalıdır" diye konuştu.

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