Mustafakemalpaşa’da Kanar rüzgarı

Ak Parti Mustafakemalpaşa Başkan Adayı Mehmet Kanar seçim çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor

Belediye Başkan adaylığı kesinleştikten sonra ilçenin her bir noktasını adım adım gezen Kanar, bir haftada 25 köyü ziyaret edip, sorunları dinledi, notlar aldı. Yerel yöneticiliğin köylerden başladığına inanan Mehmet Kanar, hizmet dalgasını köylerden merkeze yayacağını ifade ederek, "Mustafakemalpaşa bizim sevdamız. Babamızın nasihati, annemizin öğüdüdür. Bu mutluluğa ve şerefe nail olmaya çalışıyoruz" dedi.

Hizmet çıtasını daha da yükseğe taşıyacaklarını ifade eden Kanar, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde gönüllere girmek için milletimizin 7 gün 24 saat emrindeyiz. Milletimizin tüm taleplerini, isteklerini dinliyoruz. Sorunların çözümü için en büyük irade Ak Parti’de mevcut. Cumhurbaşkanımız ve genel merkezimizden aldığımız güçle milletimizin hizmetkarı olmak için gecemizi gündüzümüze katıyoruz"dedi.

Mustafakemalpaşalılar ise ilçenin en sevilen insanları arasında gösterilen Halil Kanar’ın emaneti olarak baktıkları Mehmet Kenar’a 31 Mart’ta gereken desteği vereceklerini ifade ettiler.



