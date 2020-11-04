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  4. Mustafakemalpaşa’da uyuşturucu operasyonu: 6 kişi tutuklandı

Mustafakemalpaşa’da uyuşturucu operasyonu: 6 kişi tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2020 16:47 | Son Güncelleme

Bursa’nın Mustafakemlapaşa ilçesinde 6 zehir taciri tutuklandı.İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince aylardır takip edilen ve özellikle Yalıntaş bölgesinde gençlere uyuşturucu sattıkları tespit edilen uyuşturucu tacirlerine operasyon yapıldı.

Mustafakemalpaşa’da uyuşturucu operasyonu: 6 kişi tutuklandı

Bursa’nın Mustafakemlapaşa ilçesinde 6 zehir taciri tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince aylardır takip edilen ve özellikle Yalıntaş bölgesinde gençlere uyuşturucu sattıkları tespit edilen uyuşturucu tacirlerine operasyon yapıldı. Ev ve işyerlerine sabah erken saatlerde baskın yapan narkotik polisleri zehir tacirlerini kıskıvrak yakaladı. Operasyonda çok sayıda satışa hazır kimyasal uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan zehir tacirleri Ömer S. (60), İbrahim S. (47), Ç.S. (16), Nadi G. (32), E.C. B. (19) ve E. A. (16) mahkemece tutuklandı.

Mustafakemalpaşa’da uyuşturucu operasyonu: 6 kişi tutuklandı

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