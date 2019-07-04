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Mustafakemalpaşa'daki cezaevi, 62 yıl sonra kapatıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2019 09:38 | Son Güncelleme

BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde bulunan A3 tipi kapalı ceza infaz kurumu, Adalet Bakanlığı'nın kararıyla 62 yıl sonra kapatıldı.  Mustafakemalpaşa'da, 1957 yılında açılan A3 tipi kapalı ceza infaz kurumu, Adalet Bakanlığı'nca alınan karar gereği kapatıldı.

Mustafakemalpaşa'daki cezaevi, 62 yıl sonra kapatıldı

Hayrettin GÖK/MUSTAFAKEMALPAŞA (Bursa), (DHA) - BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde bulunan A3 tipi kapalı ceza infaz kurumu, Adalet Bakanlığı'nın kararıyla 62 yıl sonra kapatıldı.
Mustafakemalpaşa'da, 1957 yılında açılan A3 tipi kapalı ceza infaz kurumu, Adalet Bakanlığı'nca alınan karar gereği kapatıldı. Cezaevinin, dün tahliye edilmeye başlandığı belirtildi. Güvenlik önlemleri alınarak, başlatılan tahliye işlemlerinde, şu ana kadar 100'e yakın mahkumun Bursa'daki cezaevlerine nakledildiği öğrenildi. Eşyalarıyla beraber sevk edilmek için nakil araçlarına bindirilen mahkumlara, jandarmaya ait trafik ve koruma araçlarıyla eşlik edildi. Mahkumların yakınları ise cezaevi çevresinde merakla bekledi. Mustafakemalpaşa A3 Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu personeli de işlemlerin bitmesinin ardından Bursa ve çevre illerdeki cezaevlerinde görev alacak.

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