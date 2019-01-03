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Mustafakemalpaşa'dan Ardahan Valisi olarak uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.01.2019 17:26 | Son Güncelleme

BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde 3 yıldır Kaymakamlık görevini yürüten ve son Valiler Kararnamesi ile Ardahan Valisi olarak atanan Mustafa Masatlı, ilçe protokolü tarafından yeni görev yerine uğurlandı.

Mustafakemalpaşa'dan Ardahan Valisi olarak uğurlandı

Hatice Ayşe AĞAOĞLU/MUSTAFAKEMALPAŞA (Bursa), (DHA) - BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde 3 yıldır Kaymakamlık görevini yürüten ve son Valiler Kararnamesi ile Ardahan Valisi olarak atanan Mustafa Masatlı, ilçe protokolü tarafından yeni görev yerine uğurlandı.
Mustafakemalpaşa’da 3 yıl boyunca Kaymakamlık görevini yürütürken, Cumhurbaşkanlığı tarafından Ardahan Valisi olarak atanan Mustafa Masatlı, ilçeden ayrıldı. İlçe protokolu ve vatandaşlar tarafından uğurlanan Kaymakam Masatlı, Mustafakemalpaşa’dan çok güzel anılarla ayrıldığını ifade ederek, "Burası sanki benim doğup, büyüdüğüm yerdi. İnsanları çok samimi ve anlayışlıydı. Her zaman buradaki günlerimi anacağım" dedi.
Masatlı, daha sonra ilçe protokolü ve Kaymakamlık çalışanlarıyla vedalaşarak ilçeden ayrıldı.

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Mustafakemalpaşa'dan Ardahan Valisi olarak uğurlandı

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