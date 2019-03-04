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Mustafakemalpaşa’nın kağıt üzerinde yarısı, kağıt üzerinde tamamı onların

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.03.2019 11:27 | Son Güncelleme

Bursa’nın yüz ölçümü açısından en büyük ilçesi olan Mustafakemalpaşa’da seçim süreci büyük bir keyif ve ilgiyle sürüyor.

Mustafakemalpaşa’nın kağıt üzerinde yarısı, kağıt üzerinde tamamı onların

Bursa’nın yüz ölçümü açısından en büyük ilçesi olan Mustafakemalpaşa’da seçim süreci büyük bir keyif ve ilgiyle sürüyor. Halktan büyük destek alan Ak Parti’nin Belediye Başkan Adayı Mehmet Kanar, kadın seçmenden gördüğü desteğin gücünü arttırdığını söylerek, “Mustafkemalpaşa’nın kağıt üzerinde yarısı, gönlümüzde ise tamamı onların” dedi.
Ak Partili Mehmet Kanar, belediye başkan adaylığı için seçime artık kısa bir süre kala tüm ilçeyi girilmedik bir kapı, yürünmedik sokak bırakmayacak şekilde arşınlıyor. Ak Parti iktidarları süresince olduğu gibi, Mustafakemalpaşa’da da 31 Mart yerel seçimleri için en yoğun ilgi kadın seçmenler tarafından gösteriliyor. Ev toplantılarında, çarşı gezilerinde ve partinin düzenlediği tüm faaliyetlerde yer alan kadın partililer ve seçmenler, ilçede giderek seçimin galibi olmaya yürüyen Mehmet Kanar’a büyük destek veriyor.
Belediye Başkan Adayı Mehmet Kanar, “Güzel ilçemizin nüfusunun neredeyse yarısı kadınlarımızdan oluşuyor. Bu ilçeyi ilçe yapan değerlerimizin başında kadınlarımız ve üretken elleri, dilleri ve yürekleri geliyor. Seçim süresince gördüğümüz ilginin bilhassa analarımızdan, bacılarımızdan, hanım kardeşlerimizden olması bizi hem şevklendiriyor, hem de çalışma gücü veriyor. Kadınlarımız çok dikkatli, her projeyi ve gelişimi en ince ayrıntısına kadar dinleyip analiz ediyorlar. Türk kadınının üretkenliğini, fedakarlığını ve mücadelesini en iyi şekilde yansıtıyorlar. Talepleri ve istekleri doğrultusunda proje listemizi şekillendiriyoruz. Yeri gelecek belirli revizeler bile yapacağız. Çünkü 17 yıllık iktidarımız boyunca kadınlarımız bizi asla yanıltmadı, toplumun ihtiyaçlarını belirledi, ve bizi geleceğe taşıyan en önemli unsur oldular” dedi.
Kanar, Mustafakemalpaşa’da seçimden sonra kadınların ihtiyaçlarına dönük özel projeler geliştireceklerinin de müjdesini verdi. Bu kapsamda, çalışan ve çalışmayan kesime özel projeler ve nokta atışı gelişimsel süreçler hazırlanacak. Planlı çalışmaların kısa vadede sonuç belirlenecek şekilde hazırlanmasına özel olarak dikkat edilecek.

Mustafakemalpaşa’nın kağıt üzerinde yarısı, kağıt üzerinde tamamı onların

Mustafakemalpaşa’nın kağıt üzerinde yarısı, kağıt üzerinde tamamı onların

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