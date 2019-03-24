Mustafakemalpaşa’ya Ankara Desteği

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, Mustafakemalpaşa ve Bursa’nın Ankara ayağında Milletvekili olarak destek olacaklarını dile getirerek, “Mehmet Kanar ve Alinur Aktaş başkanlarımıza çok büyük destek verileceğine inanıyorum. Bu üçlü Mustafakemalpaşa ve Bursamıza önemli hizmetler getirecek" dedi. AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, Cumhur İttifakı AK Parti Mustafakemalpaşa Belediye Başkan adayı Mehmet Kanar ile birlikte esnaf ziyaretinde bulundu. Kanar’ın açıkladığın projeleri değerlendiren Esgin, “Mustafakemalpaşa’da iki dönemdir AK Parti belediyeciliği hizmet veriyor. Gerçekten Mustafakemalpaşa’nın çok önemli sorunlarına hizmet belediyeciliği noktasında temas edildi. Büyükşehir Belediyemizin de Mustafakemalpaşa’ya yaptığı önemli yatırımlar var. Bunlardan bir tanesi gençlik merkezimiz, çok büyük bir yatırım. Önemli bir aşamaya geldik. İnşallah hızla bitireceğiz. Cumhur İttifakı Mustafakemalpaşa Belediye Başkan Adayımız Mehmet Kanar, turizmle ilgili önemli açıklamalar yaptı. Uluslararası boyuttaki süreci Ankara ayağında biz takip ederken, vatandaşımızın elinin diyebileceği bir termal parkı hayata geçirme yönünde projesini açıkladı. Bu bence çok önemli bir proje. Otoparklarla ilgili projeleri, yeşil alanı gerçekleştirecek 3 tane tematik olan parkı gündeme taşıdı. Önceki dönem yapılan kent meydanının daha da büyütülmesi yönünde, otoparkı ile birlikte yaşam alanına dönüştürülecek bir proje açıklandı. Bu kadar hızlı büyüyen bir ilçede Yalıntaş ile Behram arasında yeni bir köprünün sözünü Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş’tan aldık” dedi.

"Hizmetin reklamını yapmıyoruz, hizmeti hayata geçiriyoruz" Hizmet belediyeciliğinin ön plana çıktığını dile getiren Esgin, "Algıyla uğraşmıyoruz. Vatandaşımızın bu anlamda talep ettiği hizmetleri buluşturmak için yoğun çaba harcamak, boynumuzun borcu olduğu için yapmak durumundayız. Bunların reklamını yapmak için, hizmetleri yapma fikri yanlış. Böyle bir şey söz konusu değil. Algı, reklam, tanıtım belediyeciliği ve buna ayrılacak bütçeler yerine hizmet belediyeciliğini ön plana çıkarttık. Gönül belediyeciliği, AK Parti belediyeciliğinin olmazsa olmaz yolu ve yöntemi” diye konuştu. Kanar’ın yaklaşımını önemsediğini dile getiren Esgin, “Erişilebilir, ulaşılabilir, dert dinleyen, vatandaşımıza dokunan bir belediyecilik anlamını bu dönemde hayata geçirmenin kararlılığı içerisindeyiz. Mustafakemalpaşa ve Bursa’nın Ankara ayağında milletvekili olarak destek olacağız. Mehmet Kanar ve Alinur Aktaş başkanlarımıza çok büyük destek verileceğine inanıyorum. Bu üçlü Mustafakemalpaşa ve Bursa’mıza önemli hizmetler getirecek” açıklamasını yaptı.

Büyükşehir desteğini aldı

Cumhur İttifakı AK Parti Mustafakemalpaşa Belediye Başkan adayı Mehmet Kanar ise şunları söyledi:

"Biz daima halkımızın yanındayız. Ulaşılabilir belediye başkanı olacağız. İnşallah 1 Nisan sabahı halkımız bize teveccüh gösterip, yetkiyi verdiğinde çok daha güzel projelerle yanlarında olacağız. Göreve geldiğimizde ilk projemiz alt yapı ve içme suyu olacak. Alt yapıda sıkıntılarımız var. Derhal bunları paket paket yapacağız. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş’tan Allah razı olsun, her projemize destek verdi. Aynı şekilde Mustafa Esgin vekilimizde her projemize birebir destek verdi. Gerek Ankara, gerekse Bursa ayağının tamamen arkamızda olduğunu düşünüyoruz.”

Tarım ve Turizm projeleri hazır

Mustafakemalpaşa’nın, tarım, sanayi ve turizmde müthiş proje yapabilecek alanlarının olduğuna değinen Kanar, "Tarımda kooperatifleri ön plana çıkartarak, üreticinin ürünün değerlenerek, aracıları ortadan kaldırarak değerlenecek. Toplamadan, depolamaya ve markalaşmaya önem veriyoruz. Bizim bölgemizde biber ve domates bakımında Türkiye’nin en değerli, kaliteli ve bol ürünü yetişiyor. Seracılık tarımı da yaparsak 12 ay ürün alabileceğimizi düşünüyoruz. Tarımın her alanında yanında olacağız. Turizm konusunda Suuçtu, Tümbüldek gibi çok önemli yerlerimiz var. Bu bölgelerde projelerimiz hazır. İnşallah projeleri seçimlerden sonra hayata geçireceğiz” şeklinde konuştu.