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Mustafakemalpaşa’ya Başkan Aktaş sözü

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.01.2020 13:12 | Son Güncelleme

Mustafakemalpaşa’nın gelecek 50 yılını şekillendirecek alt ve üst yapı çalışmalarının nisan ayında yapılacak ihaleyle başlayacağını açıklayan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Yaklaşık 300-350 milyon TL’lik harcama yapacağız.

Mustafakemalpaşa’nın gelecek 50 yılını şekillendirecek alt ve üst yapı çalışmalarının nisan ayında yapılacak ihaleyle başlayacağını açıklayan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Yaklaşık 300-350 milyon TL’lik harcama yapacağız. Hep birlikte göreceğiz, Mustafakemalpaşa’yı sağlıklı şekilde büyütürken, ekonomisini de iyileştirmiş olacağız” dedi.
Başkan Alinur Aktaş, Mustafakemalpaşa’da muhtarlarla istişâre toplantısında bir araya geldi. Belediyeye ait düğün salonunda gerçekleşen muhtarlar buluşmasına AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman ile İlçe Belediye Başkanı Mehmet Kanar da katıldı. Toplantıda, 2019 yılının genel muhasebesi yapılırken, 2020 yılında hizmete girmesi muhtemel yatırımlar da ele alındı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yaptığı açıklamada, nisan ayı itibariyle Mustafakemalpaşa ve Karacabey’de çok büyük bir yatırım silsilesine gireceklerini söyledi. Büyükşehir Belediyesi olarak asıl işlerinin alt yapı, su ve kanalizasyon, ulaşım olduğunu dile getiren Başkan Aktaş, bu minvâlde Mustafakemalpaşa için 300-350 milyon TL’lik harcama öngördüklerini ifade etti. Göreve geldikten sonra ilçedeki su depoları ve arıtma tesisleri için yaptıkları 150-200 milyon TL’lik harcamanın başlangıç olduğunu dile getiren Başkan Aktaş, “Asıl çalışmamızı ‘kısmet olursa’ nisan ayı başında ihale ediyoruz. İnegöl, ihale edildi ve önümüzdeki ay start alıyor. Mustafakemalpaşa ve Karacaey’de de aynı ânda kazmayı vuracağız. Birkaç sene zahmet çekeceğiz fakat çalışmalar tamamlandığında, tabiri câizse ilçenin 50 yılını kotarmış olacağız” diye konuştu.
Mustafakemalpaşa’nın Bursa’nın en batısında yer aldığını, dolayısıyla hızlı tren-otoyol-teknosab-yerli ve millî otomobil yatırımlarından azami derecede etkileneceğini söyleyen Başkan Aktaş, “Özellikle buradaki sanayi bölgemiz gelişime çok açık. İnşallah göreceksiniz; Mustafakemalpaşa’yı sağlıklı şekilde büyütürken, ekonomisini de hep birlikte geliştirmiş olacağız. Alt yapı iyiyse, şehirde ekonomi varsa, eğitim-sağlık-ulaşım imkânları ihtiyacı karşılıyorsa, oranın kırsalı da merkezi de verimli olur” şeklinde konuştu.
Başkan Aktaş’ın muhtarlarla olan buluşmasına katılan Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar ise, alt yapı-gençlik merkezi ve Kirmastı Çayı’na düşünülen üçüncü ve dördüncü köprü çalışmaları tamamlandığında, ilçenin ana ihtiyaçlarının karşılanmış olacağını vurguladı. Kanar, 5 yıl sonra farklı, gelişmiş ve alt yapısı sıkıntı vermeyen çağ atlamış bir ilçe hayal ettiklerini sözlerine ekledi.
Kirmastı Köprüsü mayısa hazır
Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Mustafakemalpaşa muhtarlar buluşması öncesinde Kirmastı Çayı üzerinde inşaatı yeniden başlayan üçüncü köprü çalışmalarını inceledi. AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman ve Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar’la birlikte köprünün yapıldığı alana giden Başkan Aktaş, yaptığı açıklamada, Mayıs ayı itibariyle bağlantı yolları da dahil bütün hazırlıkların sona ereceğini ve üçüncü köprünün halkın istifadesine açılacağını söyledi. Başkan Aktaş, “Kirmastı Çayı, Mustafakemalpaşa’yı ikiye bölüyor. Bir tarafta yerleşim birimleri var. Dolayısıyla köprünün acıması çok önemli. Bir ara çalışmalar durdu, biliyorsunuz. Yeniden başladı. Köprüdeki son açıklık da inşallah yarından itibaren kapanmaya başlanacak. Bağlantı yollarının halledilmesi gerekiyor. Mayıs ayı itibariyle inşallah, bütün yatırımı asfaltıyla birlikte bitirmiş olacağız” ifadelerini kullandı.

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