HABER

Mustafa'nın ölümüne, turşudaki tarım ilacı neden olmuş

YAŞAM HABERLERİ  | 23.11.2018 14:12 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde, yediği yemeğin ardından fenalaşan 3 yaşındaki Mustafa Yıldız'ın ölümüne makarnanın yanında yediği turşuya karışan tarım ilacının neden olduğu belirlendi.

Mustafa'nın ölümüne, turşudaki tarım ilacı neden olmuş

ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde, yediği yemeğin ardından fenalaşan 3 yaşındaki Mustafa Yıldız'ın ölümüne makarnanın yanında yediği turşuya karışan tarım ilacının neden olduğu belirlendi.
Azadi Mahallesi'nde oturan Fatma Yıldız, geçen Çarşamba günü akşam saatlerinde makarna yaptı, yanında da turşu ile çocuklarıyla birlikte yedi. Yemekten sonra fenalaşan Fatma Yıldız ile 4 çocuğuna götürüldükleri hastanede serum tedavisi uygulandı. Evlerine döndükten sonra gece geç saatlerde yeniden rahatsızlanan aile fertleri ambulansla Şanlıurfa'ya sevk edildi. Hastaneye sevki sırasında küçük Mustafa yolda ölürken, annesi ile kardeşleri Ahmet (9), Sevgi (10) ve Tuğba Yıldız (14) tedavi altına alındı. Anne ve 3 kardeşin tedavisi sürerken, ölümüyle yakınlarını yasa boğan Mustafa ise otopsisinin ardından dün Viranşehir'de toprağa verildi.
Küçük Mustafa'nın ölümünün ardından başlatılan soruşturma kapsamında, yapılan ilk incelemede Yıldız ailesinin fertlerinin turşudaki tarım ilacından zehirlendiği ancak kesin sebebin makarna ve turşudan alınan numunelerin tahlil raporlarının açıklanmasının ardından netleşeceği bildirildi.

FOTOĞRAFLI

Mustafa'nın ölümüne, turşudaki tarım ilacı neden olmuş

10 bin yıllık Türk kabilesi: Dukhalar...10 bin yıllık Türk kabilesi: Dukhalar...
Tarihinin en büyüğü! Topkapı Sarayı'na 300 milyon liralık restorasyonTarihinin en büyüğü! Topkapı Sarayı'na 300 milyon liralık restorasyon
Mustafa Kemal kitabı Çinceye çevrilecekMustafa Kemal kitabı Çinceye çevrilecek
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Eşinin o isteği çıldırttı! Dehşet saçtı

Eşinin o isteği çıldırttı! Dehşet saçtı

Hayatta Her Şey Var'da Nur Viral'i şoke eden itiraf! '300 defa aldattım'

Hayatta Her Şey Var'da Nur Viral'i şoke eden itiraf! '300 defa aldattım'

2019'da asgari ücret ne kadar olacak?

2019'da asgari ücret ne kadar olacak?

ANAR Genel Müdürü Uslu açıkladı! Son seçim anketi sonucunda AK Parti-MHP bombası

ANAR Genel Müdürü Uslu açıkladı! Son seçim anketi sonucunda AK Parti-MHP bombası

Başkenti sarsacak iddia: TBMM'yi kapatacaklar!

Başkenti sarsacak iddia: TBMM'yi kapatacaklar!

Yatak odasında korkunç olay! Eşini başka erkeklerden kıskanıp...

Yatak odasında korkunç olay! Eşini başka erkeklerden kıskanıp...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tarihinin en büyüğü! Topkapı Sarayı'na 300 milyon liralık restorasyon

Tarihinin en büyüğü! Topkapı Sarayı'na 300 milyon liralık restorasyon

Polis drone ile tespit etti! Gölde yaptıkları şey pahalıya patladı

Polis drone ile tespit etti! Gölde yaptıkları şey pahalıya patladı

İzmir'de yeni bir çiçek türü keşfedildi!

İzmir'de yeni bir çiçek türü keşfedildi!

Ünlü plajda ilginç görüntü! Madeni para avı

Ünlü plajda ilginç görüntü! Madeni para avı

Karısı ve çocukları da yanında! Yaptığı şey pes dedirtti

Karısı ve çocukları da yanında! Yaptığı şey pes dedirtti

Yatak odasında korkunç olay! Eşini başka erkeklerden kıskanıp...

Yatak odasında korkunç olay! Eşini başka erkeklerden kıskanıp...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.