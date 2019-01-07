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Muş'taki cinayet zanlısı, 18 yıl sonra Tekirdağ'da yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.01.2019 16:55 | Son Güncelleme

MUŞ'ta 18 yıl önce kan davası yüzünden Ümran Yalçın'ı öldürmekten hakkında 10 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari Eren Bilgin (38), Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde yakalanarak cezaevine konuldu.

Muş'taki cinayet zanlısı, 18 yıl sonra Tekirdağ'da yakalandı

Şafak TAŞOYAR/MARMARA EREĞLİSİ (Tekirdağ), (DHA)- MUŞ'ta 18 yıl önce kan davası yüzünden Ümran Yalçın'ı öldürmekten hakkında 10 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari Eren Bilgin (38), Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde yakalanarak cezaevine konuldu.
Muş'ta 2002 yılında Ümran Yalçın'ı kan davası nedeniyle öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan ve Muş Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 10 yıl 6 ay hapis cezası verilen Eren Bilgin, mahkeme kararının ardından kaçarak izini kaybettirdi. Marmara Ereğlisi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, cinayetten hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan Eren Bilgin'in ilçede 'Mustafa' adını kullanarak bir dönercide çalıştığını ve kendisini Diyarbakırlı olarak tanıttığını belirledi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler bu sabah saatlerinde Bilgin'i, Yeniçiftlik Mahallesi'ndeki evinde gözaltına aldı. Jandarmadaki soruşturmasının ardından adliyeye çıkarılan Bilgin, tutuklanarak cezaevine konuldu.

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Muş'taki cinayet zanlısı, 18 yıl sonra Tekirdağ'da yakalandı

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