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Muş'taki kazalar Mobese kameralarına yansıdı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.07.2019 15:14 | Son Güncelleme

MUŞ'ta meydana gelen trafik kazaları, Mobese kameralarıyla saniye saniye kaydedildi.

Muş'taki kazalar Mobese kameralarına yansıdı

Muhammed Sami MARAL/MUŞ, (DHA)- MUŞ'ta meydana gelen trafik kazaları, Mobese kameralarıyla saniye saniye kaydedildi.
Kent merkezinde kavşak noktalara konumlanan Mobeseler'ler yollarda yaşanan kazaları görüntüledi. Alparslan Tarım İşletmesi civarındaki polis noktasının ilerisinde sürücünün ufak sıyrıklarla atlattığı kaza kameralar tarafından görüntülenirken, İstasyon Caddesi’nde ise karşıdan karşıya geçen bir kişiye sollama yapan aracın çarptığı an kaydedildi. Dörtyol Kavşağı'nda iki bisikletlinin karıştığı kazada aracın çarptığı çocuğun yola savrulması kameralardan kaçmadı. Dörtyol Kavşağı'nda meydana gelen bir diğer kazada ise, yayalara çarpmamak isteyen sürücünün direksiyon kontrolünü yitirerek kaldırıma çıkması, Eski Tekel Depoları civarında ise hasarlı zincirleme kaza, kameralara yansıdı. Kent merkezindeki kameralar da minibüsten inerek karşıya geçmeye çalışan bir kadının yaralanmasıyla sonuçlanan kazayı görüntüledi.

FOTOĞRAFLI

Muş'taki kazalar Mobese kameralarına yansıdı

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