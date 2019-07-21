HABER

Muş'taki trafik kazası

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.07.2019 12:11 | Son Güncelleme

Kazada ağır yaralanan 11 yaşındaki Esmanur Özen, hastanede yaşamını yitirdi, traktör sürücüsü gözaltına alındı

Muş'ta otomobilin traktöre çarpması sonucu ağır yaralanan Esmanur Özen, hastanede hayatını kaybetti.

Hasköy ilçesi Düzkışya beldesinde Şefik Özen yönetimindeki 65 KC 768 plakalı otomobilin, Hasköy-Korkut kara yolunda traktöre arkadan çarptığı kazada ağır yaralanan Esmanur Özen (11), kaldırıldığı Muş Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Aynı aileden biri ağır dört yaralının tedavisi, Muş ve Hasköy Devlet Hastanelerinde devam ediyor.

Öte yandan, otomobilin çarptığı traktör sürücüsünün gözaltına alındığı öğrenildi.

Gece yaşanan kazada, Gülfen (35) ile oğlu Bedirhan Özen (9) yaşamını yitirmişti.

Tüm okulu sardı! Mantolama görevi görüyorTüm okulu sardı! Mantolama görevi görüyor
Bağdat Caddesi'nde 'sahte' vale denetimiBağdat Caddesi'nde 'sahte' vale denetimi
Avcılar Kaymakamı: Ciddi bir durum yokAvcılar Kaymakamı: Ciddi bir durum yok
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
gözaltı muş trafik kazası

En Çok Okunan Haberler

'Tayyip Erdoğan'a sesleniyorum' dedi ve ekledi!

'Tayyip Erdoğan'a sesleniyorum' dedi ve ekledi!

Ağrı ve Metina'da PKK'ya darbe

Ağrı ve Metina'da PKK'ya darbe

Şimdi de süper minisiyle kalça dansı yaptı

Şimdi de süper minisiyle kalça dansı yaptı

Önce mini şortuyla sonra yorumuyla olay oldu

Önce mini şortuyla sonra yorumuyla olay oldu

Rumlardan Türk askerine saldırı!

Rumlardan Türk askerine saldırı!

4 Türk vatandaşı daha kaçırıldı!

4 Türk vatandaşı daha kaçırıldı!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Doğalgazdan 3 kat daha fazla! Eğer hayata geçirilirse...

Doğalgazdan 3 kat daha fazla! Eğer hayata geçirilirse...

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

5 kardeş, kıraç toprakları ormana çevirdi

5 kardeş, kıraç toprakları ormana çevirdi

Meteoroloji illeri sıraladı ve uyardı: Kuvvetli olacak

Meteoroloji illeri sıraladı ve uyardı: Kuvvetli olacak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ekrem İmamoğlu'ndan İBB'de yeni üst düzey atamalar!

Ekrem İmamoğlu'ndan İBB'de yeni üst düzey atamalar!

Ağrı ve Metina'da PKK'ya darbe

Ağrı ve Metina'da PKK'ya darbe

İztuzu Plajı'nda caretta caretta nöbeti

İztuzu Plajı'nda caretta caretta nöbeti

Ankara'da korku dolu gece! Ekipler duyar duymaz harekete geçti

Ankara'da ekipleri harekete geçiren olay!

Polis, durdurmaya çalıştığı ciple sürüklendi

Polis, durdurmaya çalıştığı ciple sürüklendi

Ankara'da asayiş uygulaması! 5 bin 234 kişinin kimlik bilgileri sorgulandı

Ankara'da asayiş uygulaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.