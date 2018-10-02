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Müstakil evde 250 kaçak yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.10.2018 15:31 | Son Güncelleme

AĞRI'da polis ekiplerinin müstakil bir eve düzenlediği baskında 250 kaçak yakalandı.

Müstakil evde 250 kaçak yakalandı

AĞRI, (DHA)- AĞRI'da polis ekiplerinin müstakil bir eve düzenlediği baskında 250 kaçak yakalandı. İnsan kaçakçısı oldukları iddiasıyla 10 kişi gözaltına alındı.
Ağrı Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bugün saat 05.30 sıralarında insan kaçakçılarına yönelik operasyon düzenledi. Özel Harekât polislerinin de destek verdiği yaklaşık 100 polis, önceden belirlenen evlere eş zamanlı baskın yaptı. Kent merkezindeki müstakil bir eve giren ekipler, gördükleri manzara karşısında şaşkınlık yaşadı. Evin odaları, salon, mutfak ve hol bölümünde Afganistan ve Pakistan uyruklu toplam 250 kaçak bulundu. Kaçaklar tek tek dışarı çıkarılıp, bindirildikleri araçlarla sağlık kontrolünden geçirmek üzere hastaneye götürüldü. Operasyonda, insan kaçakçısı olduğu değerlendirilen 10 kişi de gözaltına alındı.

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Müstakil evde 250 kaçak yakalandıMüstakil evde 250 kaçak yakalandıMüstakil evde 250 kaçak yakalandıMüstakil evde 250 kaçak yakalandı

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