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Müstakil evde çıkan yangın mahalleliye panik yaşattı

19.02.2021 15:48 | Son Güncelleme:
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Mersin’in Erdemli ilçesinde müstakil bir evde çıkan yangın mahalle sakinlerini korkuttu.

Mersin’in Erdemli ilçesinde müstakil bir evde çıkan yangın mahalle sakinlerini korkuttu. Ev sahiplerinin yangın esnasında evde olduğunu zanneden komşular panik yaşadı.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Limonlu Mahallesinde müstakil bir evde yangın çıktı. Ev sahiplerinin içeride olduğunu düşünen mahalle sakinleri 112 acil servisi arayıp yardım istedi. Bunun üzerine olay yerine ambulans, itfaiye ekipleri ile jandarma ekipleri ulaştı. Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından yangına müdahalede bulunuldu. Komşulardan biri telefonla aradığı ev sahibi Meryem Akcıl’a ulaşınca mahalleli derin bir nefes aldı. Çıkış sebebi henüz belirlenemeyen yangın dolayısıyla evde maddi hasar oluştu.
Ev sahibi Meryem Akcıl, "Gezmeye gitmiştik. Komşular aradı beni ev yanıyor diye. Dayımlar getirdi, apar topar geldik. Geldik ev böyle. Çocuklarım küçüktü, onlarla beraber gitmiştik" diyerek yaşadıklarını gözyaşlarıyla anlattı.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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