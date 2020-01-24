Müstakil evde çıkan yangında eşyalar kullanılamaz hale geldi

Konya’nın Kulu ilçesinde 2 katlı müstakil bir evde çıkan yangın itfaiye tarafından söndürülürken, yangında evdeki eşyalar kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezinde bulunan Cumhuriyet Mahallesi mezarlığı bitişiğinde Zahir Önen’e ait 2 katlı müstakil evde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Evden dumanların çıktığını gören komşuların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Evde çıkan yangını kısa sürede söndüren itfaiye ekipleri, yangının tekrar büyümemesi için odalarda bulunan yatak, yorgan ve diğer eşyaları dışarı çıkararak soğutma çalışması yaptı. Yangın sonrasında evdeki eşyalar kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

