HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Müstakil evdeki yangında dumandan etkilenen yaşlı kadın hastanelik oldu

Müstakil evdeki yangında dumandan etkilenen yaşlı kadın hastanelik oldu

02.04.2021 15:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aksaray’da müstakil evin mutfağında çıkan yangında dumandan etkilenen ev sahibi yaşlı kadın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.Yangın, Ereğli Kapı Mahallesi 1401 Sokak’ta bulunan müstakil bir evde meydana geldi.

Aksaray’da müstakil evin mutfağında çıkan yangında dumandan etkilenen ev sahibi yaşlı kadın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yangın, Ereğli Kapı Mahallesi 1401 Sokak’ta bulunan müstakil bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yurdagül A.’ya (70) ait müstakil evin mutfağında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyerek evin tamamını saran yangında, ev sahibi Yurdagül A. dumandan etkilendi. Yangını fark eden çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Dumandan etkilenen yaşlı kadın ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye için alarm zilleri çalıyor: Yoğun bakımlar dolarsa tam kapanma gelirTürkiye için alarm zilleri çalıyor: Yoğun bakımlar dolarsa tam kapanma gelir
Görüntüler tepki çekmişti! Bakan Kurum açıkladı, ceza yağdıGörüntüler tepki çekmişti! Bakan Kurum açıkladı, ceza yağdı
72 yıl önce eşi tırpanla bileklerini kesti! Sebebi şoke etti72 yıl önce eşi tırpanla bileklerini kesti! Sebebi şoke etti

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Son Dakika: 31 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 31 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Son Dakika: Dışişleri'nden ABD'ye 'Gülen hareketi' tepkisi

Son Dakika: Dışişleri'nden ABD'ye 'Gülen hareketi' tepkisi

Anayasa Mahkemesi'nden flaş HDP kararı

Anayasa Mahkemesi'nden flaş HDP kararı

Salgının seyrini değiştirecek gelişme: Başvurular yapıldı

Salgının seyrini değiştirecek gelişme: Başvurular yapıldı

Diğer Haberler

Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçti

Çanakkale Boğazı’ndan böyle geçti

Koronavirüs aşısı orucu bozar mı? Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi açıkladı!

Aşı orucu bozar mı? Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi açıkladı!

Son Dakika: Bakan Kurum duyurdu! Bodrum'da plaja mermer ve kuvars tozu döken işletmelere ceza

Görüntüler tepki çekmişti! Bakan Kurum açıkladı, ceza yağdı

İstanbul’da hafta sonu kısıtlaması öncesi trafik yüzde 70’e ulaştı

Kısıtlama öncesi yoğunluk erken başladı

Tarihte bir ilk! Bakan Akar ve komutanlardan kritik ziyaret

Tarihte bir ilk! Bakan Akar ve komutanlardan kritik ziyaret

Yılmaz Özdil hakkında 'Atatürk'ün hatırasına hakaret'ten soruşturma

Özdil hakkında 'Atatürk'ün hatırasına hakaret'ten soruşturma

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.