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Müstakil evi kaçak alkol imalathanesine çevirdiler

YAŞAM HABERLERİ  | 19.02.2019 16:40 | Son Güncelleme

Denizli polisi, evlerinde kaçak alkol üretip satışını yapan kişilere yönelik düzenlediği operasyonda binlerce malzeme ve yüzlerce litre kaçak alkol ele geçirdi.

Denizli polisi, evlerinde kaçak alkol üretip satışını yapan kişilere yönelik düzenlediği operasyonda binlerce malzeme ve yüzlerce litre kaçak alkol ele geçirdi. Gözaltına alınan 12 şüpheliden 1’i tutuklandı.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte sahte alkol üretimi ve satışını yapmak isteyen şahısların olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler başlattıkları çalışmalarda, şahısların sağlıksız koşullarda şişeleme işlemi yaparak alkollü içki imalatı yaptığını tespit etti. Şüpheli şahısların ikametlerini sahte alkollü içki üretim yeri olarak kullandıkları belirleyen ekipler, plastik ya da cam bidonlar içerisinde veya kullanılmış şişelere sahte bandrol yapıştırılarak yine orijinal olmayan kapak jelatinleri ile sahte alkollü içki üretimi yapıldığını tespit etti.
Ekipler, şahısların imalathaneye dönüştürdüğünü belirlediği müstakil bir evde arama yaptı. Aramalarda alkol yapımında kullanıldığı değerlendirilen, 6 bin 500 adet alkol üretiminde kullanılan malzeme, bin 300 sahte bandrol, 300 litre alkol, 150 litre etil alkol, 130 şişe doldurulmuş alkol, 1 ruhsatsız av tüfeği, 3 fişek ve 4 adet şarjör ele geçirildi.
Operasyonlar neticesinde yakalanan 12 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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