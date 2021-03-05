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Müstakil evin çatısında çıkan yangın söndürüldü

05.03.2021 01:01 | Son Güncelleme:
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Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde müstakil bir evin çatısında çıkan yangın söndürüldü.Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Sancaktepe Mahallesi Bıçaklı Sokak üzerinde meydana gelen olayda, müstakil bir evin çatısında bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde müstakil bir evin çatısında çıkan yangın söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Sancaktepe Mahallesi Bıçaklı Sokak üzerinde meydana gelen olayda, müstakil bir evin çatısında bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Alevlerin büyümesi üzerine haber verilmesi ile olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Çıkan yangında yaralanan olmazken, elektrik telleri de zarar gördü.
İtfaiyenin yaklaşık yarım saat süren çalışmalarının ardından yangın kontrol altına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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