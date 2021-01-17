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Müstakil evin tandır odasında çıkan yangın korkuttu

17.01.2021 02:08 | Son Güncelleme:
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Karaman’da yabancı uyruklu ailenin oturduğu müstakil evin tandır odasında çıkan yangın korkuttu.Yangın, İmaret Mahallesi 187 Sokak’ta bulunan iki katlı müstakil evin tandır odasında yaşandı.

Karaman’da yabancı uyruklu ailenin oturduğu müstakil evin tandır odasında çıkan yangın korkuttu.
Yangın, İmaret Mahallesi 187 Sokak’ta bulunan iki katlı müstakil evin tandır odasında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, tandırdan alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinleri durumu hemen itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine ulaşan Karaman Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını eve sıçramadan kontrol altına alarak söndürdü. Yangında tandırın bulunduğu alan kullanılamaz hal geldi. Yangın sırasında evde bulunan yabancı uyruklu aile ise kendi imkanlarıyla dışarı çıktı.
Polis, yangının çıkış nedeni ile ilgili araştırma başlattı.

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