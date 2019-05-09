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MUŞTALI SÜRÜCÜ DEHŞETİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2019 09:36 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Ersan SAN/İSTANBUL DHA Esenyurt'ta yolun karşısına geçmek isterken bir sürücüyle kısa süreli tartışan kişi 'muştalı' saldırı sonucu yaralandı.

Haber-Kamera: Ersan SAN/İSTANBUL DHA
Esenyurt'ta yolun karşısına geçmek isterken bir sürücüyle kısa süreli tartışan kişi 'muştalı' saldırı sonucu yaralandı. O anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.
Örnek Mahallesi, Fikri Sönmez Caddesi'nde geçtiğimiz ay yaşanan olayın görüntüleri yeni ortaya çıktı. Suriyeli olduğu öğrenilen bir kişi, yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada gelen aracı fark etmedi. Sürücü fren yaparak, durdu. Yanında bir kadın bulunan sürücü, camı açarak Suriyeli kişiye laf söyledi. Eliyle 'devam et' işareti yapan kişinin hareketine sinirlenen sürücü, araçtan inerek saldırdı.
Elinde muşta bulunduğu belirtilen saldırganı aynı araçtan inen kadın da durduramadı. Aldığı darbelerle yere yığılan kişinin yardımına çevredekiler koşarken, saldırgan hiç bir şey olmamış gibi aracına binerek yoluna devam etti. Saldırı sonrası kaşı açılan ve kafasında yarıklar oluşan Suriyeli çevredeki bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Görüntü Dökümü:
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(GÜVENLİK KAMERASI)
-Yolun karşısına geçmeye çalışan adam
-Otomobilin durması
-Adamın sürücüye 'geç' işareti yapması
-Otomobilden inen sürücünün adama saldırması
-Defalarca yumruk atması
-Araya girmeye çalışanlar
-Çevredekilerin adamı yerden kaldırması
-Saldırganın uzaklaşması
-Detaylar

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