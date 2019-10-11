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Muş'tan harekata destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2019 16:17 | Son Güncelleme

Muş'un Hasköy ilçesinde vatandaşlar, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

Muş'un Hasköy ilçesinde vatandaşlar, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.
Türk bayrakları ile donatılan ilçe merkezinde Barış Pınarı Harekatı'na destek için toplananlar adına, Hasköy Belediye Başkanı Hikmet Karayel açıklamalarda bulundu. Başkan Karayel, Türk askerinin oraya girmesinin amacı, Suriye halkının huzuru ve sınırımızın güvenliğini sağlamak içindir. Bu operasyon sivil halka karşı yapılan bir operasyon değildir. Bu operasyon, silahlı terör örgütlerine karşı yapılan bir operasyondur. Bu nedenle biz, canı-gönülden bu operasyonu destekliyoruz. Askerimizin yanındayız. Cenabı Allah askerimize yardım etsin, yar ve yardımcısı olsun. Askerlimizin gittiği yerde huzur olur, güven olur, güzellik olur. Hiçbir zaman Türk askeri sivillere karşı bu güne kadar bir yanlış yapmadı, burada da yanlış yapılmayacaktır. Onlara da güveniyoruz. Operasyonun amacı, bölgeye terör örgütlerinden temizlemektir. Bunun içinde biz askerimizin arkasındayız, yanındayız ve destekliyoruz diye konuştu.
İlçedeki muhtarlardan Sami Ay ise Allah askerimize zeval vermesin. Allah askerimize yardımcı olsun. Bizler ilçe halkı olarak bu operasyonu destekliyoruz. Şehitlerimize de Allah'tan rahmet, yaralıları da şifa diliyoruz. Biz ilçe halkı olarak, dediğimiz gibi hükümetimizin, devletimizin yanındayız. Allah yar ve yardımcıları olsun dedi.
Barış Pınarı Harekatı'na destek veren ilçe halkı ise ev ve iş yerlerini Türk bayrakları ile donattı.

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