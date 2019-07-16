HABER

Muş'tan kurbanlık sevkiyatı başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2019 09:56 | Son Güncelleme

TÜRKİYE'de özellikle küçükbaş hayvancılıkta önemli bir yere sahip olan Muş'ta, yaklaşan Kurban Bayramı'yla birlikte batı illerine kurbanlık sevkiyatı başladı.

Muş'tan kurbanlık sevkiyatı başladı

Muhammed Sami MARAL / MUŞ, (DHA)- TÜRKİYE'de özellikle küçükbaş hayvancılıkta önemli bir yere sahip olan Muş'ta, yaklaşan Kurban Bayramı'yla birlikte batı illerine kurbanlık sevkiyatı başladı. TIR'lara yüklenen kurbanlıklar bin 500 ile 3 bin TL arasında satışa sunulacak.
Muş'un verimli yaylalarında küçükbaş hayvancılık yapan besiciler, batı illerine götürecekleri kurbanlıklar için İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne müracaat ediyor. Sağlık, küpe ve evrak kontrolü tamamlanan kurbanlıklar TIR'lara yüklenerek Ankara ve İstanbul başta olmak üzere battı illerine götürülüyor. Merkez Yaygın beldesinde hayvancılık yapan Hamit Demir, gerekli kontrollerini yaptırdığı 125 küçükbaşını sabah erken saatlerde TIR dorselerine yükledi. Kurbanlıklarını Manisa'da satışa sunacağını belirten Demir, fiyatlarda çok fazla fark olmayacağını söyledi. Geçen yıl bin 200 ile 2 bin lira arasında alıcı bulan küçükbaş kurbanlıkların bu yıl bin 500-3000 lira arasında satılacağını belirten Demir, yükselen yem fiyatları sebebiyle çok fazla kazançlarının olmadığını da ifade etti.
FOTOĞRAFLI

Muş'tan kurbanlık sevkiyatı başladıMuş'tan kurbanlık sevkiyatı başladıMuş'tan kurbanlık sevkiyatı başladıMuş'tan kurbanlık sevkiyatı başladı

PARTNEROnlar dünyanın en pahalı laptopları!Onlar dünyanın en pahalı laptopları!
O kulenin yeni bir sırrı ortaya çıktıO kulenin yeni bir sırrı ortaya çıktı
Bursa’da dehşetin sanığına 30 yıl hapis dahaBursa’da dehşetin sanığına 30 yıl hapis daha
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan ile İmamoğlu aynı karede

Erdoğan ile İmamoğlu aynı karede

Metrobüs durağında korkunç olay! Feci şekilde can verdi!

Metrobüs durağında korkunç olay! Feci şekilde can verdi!

Dışı karpuz, içi kavun, tadı salatalık... İşte şelengo

Dışı karpuz, içi kavun, tadı salatalık... İşte şelengo

Hande Ataizi'den bikinili paylaşım

Hande Ataizi'den bikinili paylaşım

AB'ye Türkiye hakkında uyarı: Zamanı değil

AB'ye Türkiye hakkında uyarı: Zamanı değil

Bu görüntü Almanya'dan! Tam 251 tabut yan yana dizildi!

Bu görüntü Almanya'dan! Tam 251 tabut yan yana dizildi!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Hakkari'den acı haber: 3 askerimiz şehit oldu

Hakkari'den acı haber: 3 askerimiz şehit oldu

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Son dakika! S-400 teslimatında uçaklar peş peşe Ankara'ya indi

Son dakika! S-400 teslimatında uçaklar peş peşe Ankara'ya indi

Yıllar sonra ilk kez yüzünü yıkadı!

Yıllar sonra ilk kez yüzünü yıkadı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
600 kafesle caretta nöbetine başladılar

600 kafesle caretta nöbetine başladılar

Saat kulesi mescit minaresi olarak inşaa edilmiş

O kulenin yeni bir sırrı ortaya çıktı

Rus savaş ve askeri kurtarma gemileri Akdeniz'e iniyor

Rus savaş ve askeri kurtarma gemileri Akdeniz'e iniyor

Otomobil sulama kanalına uçtu: 2 ölü

Otomobil sulama kanalına uçtu: 2 ölü

Mersin'deki 'metil alkol' ölümünün ardından soruşturma başlatıldı

Mersin'deki ölümün ardından soruşturma başlatıldı

Kaçak ve sahte içki için 'Araştırma Önergesi'

Kaçak ve sahte içki için 'Araştırma Önergesi'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.