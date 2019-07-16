Muş'tan kurbanlık sevkiyatı başladı

Muhammed Sami MARAL / MUŞ, (DHA)- TÜRKİYE'de özellikle küçükbaş hayvancılıkta önemli bir yere sahip olan Muş'ta, yaklaşan Kurban Bayramı'yla birlikte batı illerine kurbanlık sevkiyatı başladı. TIR'lara yüklenen kurbanlıklar bin 500 ile 3 bin TL arasında satışa sunulacak.

Muş'un verimli yaylalarında küçükbaş hayvancılık yapan besiciler, batı illerine götürecekleri kurbanlıklar için İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne müracaat ediyor. Sağlık, küpe ve evrak kontrolü tamamlanan kurbanlıklar TIR'lara yüklenerek Ankara ve İstanbul başta olmak üzere battı illerine götürülüyor. Merkez Yaygın beldesinde hayvancılık yapan Hamit Demir, gerekli kontrollerini yaptırdığı 125 küçükbaşını sabah erken saatlerde TIR dorselerine yükledi. Kurbanlıklarını Manisa'da satışa sunacağını belirten Demir, fiyatlarda çok fazla fark olmayacağını söyledi. Geçen yıl bin 200 ile 2 bin lira arasında alıcı bulan küçükbaş kurbanlıkların bu yıl bin 500-3000 lira arasında satılacağını belirten Demir, yükselen yem fiyatları sebebiyle çok fazla kazançlarının olmadığını da ifade etti.

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