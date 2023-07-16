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Müstehcen anlarıyla biliniyor... Aşk Adası'nda seyircilere cinsel ilişki şoku! "Kesinlikle yaptılar"

16.07.2023 13:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Daha önce Türk oyuncu Ekin Su'nun katılıp şampiyon olduğu Aşk Adası yeni sezonunda seyirciler 2 çiftin cinsel ilişkiye girdiği düşünüyor. İzleyiciler, Tyrique ve Ella'nın yanı sıra Molly ve Zach'in ilişkilerinde sonuna kadar gittiklerine inansa da yapımcılar bu konuda temkinli.

İngiltere'nin popüler yarışması Love Island (Aşk Adası) son sezonuyla sık sık gündeme geliyor. Geçtiğimiz sezonda Türk oyuncu Ekin Su'nun katılıp birinci olduğu yarışmada bu sezon seyirciler zaman zaman yaşananlara isyan ediyordu.

Geçtiğimiz sezon Ekin Su'nun "Adada onca kamera varken seks yapmak imkansızdı" açıklaması artık tarihe karıştı. Aşk Adası'nda seyirciler yarışmacıların cinsel ilişkiye girdiği iddia etse de yapımcılar artık bu konuda daha temkinli...

İzleyiciler, Tyrique ve Ella'nın yanı sıra Molly ve Zach'in çarşaflar altında cinsel ilişkiye girdiğine dair iddialarını sosyal medyada paylaşıyor. Ancak bu anlar artık diğer sezonların aksine yayınlanmıyor.

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Yapılan şikayetler sebebiyle yapımcılar o anları göstermiyor. Yine de seyirciler "Kesinlikle seks yaptılar" yorumlarıyla sosyal medyayı sallıyor.

Ekran Alıntısı
Seyircilerin paylaşımları sonrası eski yarışmacılardan Alex ve Olivia Bowen'ın, Love Island villasında 30 kez seks yaptığını hatırlayarak sosyal medyada bunu da konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
aşk adası Oyuncu

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