Müstehcen çocuk görüntüleriyle iğrenç ticaret! 48 ilde harekete geçildi: Onlarca şüpheli yakalandı

Telegram'da kurdukları gruplardan müstehcen çocuk görüntüleri satan şüpheliler yakalandı. Eş zamanlı operasyonlar kapsamında tabanca ve çok sayıda dijital materyal de ele geçirildi.

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Çevrim içi çocuk müstehcenliği ile mücadele kapsamında istanbul merkezli 48 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 50 şüpheli yakalandı!" açıklamasını yaptı. Yerlikaya operasyonuna ayrıntılarını ise şöyle duyurdu:

"Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızın koordinasyonunda İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce, Çevrim içi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi ile mücadele kapsamında:

Çocuklara ait müstehcen ürünleri ülkeye sokma,

Çoğaltma,

Satma,

Depolama,

Bulundurma ve

Kullanma suçlarının önlenmesine yönelik,

İstanbul merkezli Adana, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bingöl, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Gümüşhane, Hatay, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Muş, Ordu, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Uşak, Van ve Zonguldak olmak üzere 48 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Telegram isimli mesajlaşma uygulaması üzerinden grup kurularak çocukların müstehcen görüntülerinin para karşılığı satışa sunulduğu ve çeşitli ödeme kanalları ile ödemelerin gerçekleştirildiği tespit edildi.

Operasyon kapsamında 50 şüpheli yakalandı. Tabanca ve çok sayıda dijital materyale el kondu."





