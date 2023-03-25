Müstehcen fotoğraflarını satarak servet kazandı! “Mesaj kutumda ünlü futbolcular var”

Yetişkinlere özel olarak hazırlanan bir uygulama üzerinden seksi fotoğraf ve videolarını satarak kısa sürede fenomene dönüşmeyi başaran Alyssa Jay isimli bir kadın, OnlyFans hesabının ifşa edilmesinden sonra patronunu kariyerine son verdiğini söyledi.

O dönemde mühendislik yaptığını ifade eden Jay, “OnlyFans’a sahip olmamın profesyonelce olmadığını söyleyerek beni kovdular. Şirkette çalışan, daha önce hiç tanışmadığım ve hiç konuşmadığım bir adam, görünüşe göre ortalıkta dolaşıp insanlara fotoğraflarımı gösteriyordu. Beni kovan bir kadın müdürdü. Kıskançlık gibi hissediyorum. OnlyFans'ım oldukça uysaldır” diye konuştu.

“KÜFÜR EDEREK FOTOĞRAF İSTEDİ”

Sosyal medya hesaplarındaki mesaj kutusunun ünlü futbolculardan gelen isteklerle dolu olduğunu ifade eden Jay, “ Everton oyuncusu benden çıplak fotoğraflarımı istedi. Ben de reddettim. Bana ‘Benim kim olduğumu bilmiyor musun?’ diyerek cevap verdi. Çok kızgın ve öfkeliydi. Küfür ederek fotoğraf istedi. Gerçekten dayanılmaz bir durumdu” diye konuştu.