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Müstehcen fotoğraflarını satarak servet kazandı! “Mesaj kutumda ünlü futbolcular var”

25.03.2023 09:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya fenomeni Alyssa Jay, konuk olduğu Option One podcastinde OnlyFans sayfasının keşfedilmesinden sonra çalıştığı iş yerinden kovulduğunu söyledi. Müstehcen pozlarıyla gündem yaratmayı başaran fenomen isim, “Mesaj kutumda ünlü futbolcular var. Hatta bir Everton oyuncusu çıplak fotoğraflarımı göndermem için yalvardı. Ben kabul etmedim” dedi.

Müstehcen fotoğraflarını satarak servet kazandı! “Mesaj kutumda ünlü futbolcular var”

Yetişkinlere özel olarak hazırlanan bir uygulama üzerinden seksi fotoğraf ve videolarını satarak kısa sürede fenomene dönüşmeyi başaran Alyssa Jay isimli bir kadın, OnlyFans hesabının ifşa edilmesinden sonra patronunu kariyerine son verdiğini söyledi.

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O dönemde mühendislik yaptığını ifade eden Jay, “OnlyFans’a sahip olmamın profesyonelce olmadığını söyleyerek beni kovdular. Şirkette çalışan, daha önce hiç tanışmadığım ve hiç konuşmadığım bir adam, görünüşe göre ortalıkta dolaşıp insanlara fotoğraflarımı gösteriyordu. Beni kovan bir kadın müdürdü. Kıskançlık gibi hissediyorum. OnlyFans'ım oldukça uysaldır” diye konuştu.

“KÜFÜR EDEREK FOTOĞRAF İSTEDİ”

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Sosyal medya hesaplarındaki mesaj kutusunun ünlü futbolculardan gelen isteklerle dolu olduğunu ifade eden Jay, “ Everton oyuncusu benden çıplak fotoğraflarımı istedi. Ben de reddettim. Bana ‘Benim kim olduğumu bilmiyor musun?’ diyerek cevap verdi. Çok kızgın ve öfkeliydi. Küfür ederek fotoğraf istedi. Gerçekten dayanılmaz bir durumdu” diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Futbolcu OnlyFans

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