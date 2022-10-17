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Müstehcen fotoğraflarla tehdit edip şantaj yaptı, görüntülü aramada bebeğe işkence etti! İtfaiye görevlisinin yasak aşkında akılalmaz detaylar

17.10.2022 16:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bartın'da yaşanan 'yasak aşk' olayında bebeğe işkence gerçeği şok etkisi yarattı. Bartın İtfaiye'sinde görevli olduğu öğrenilen M. K.'nin yasak aşkı S. Ü., M. K.'ye müstehcen görüntüler yayınlama tehdidinde bulunarak şantaj yaptı, para istedi. M. K. şikayetçi olarak konuyu mahkemeye taşırken çocuğunu görmek için S. Ü.'yü görüntülü aradığı sırada 8 aylık bebeğine uygulanan işkenceyi gördü. Bebek, hakkında dava açılan S. Ü.'ye verildi.

Müstehcen fotoğraflarla tehdit edip şantaj yaptı, görüntülü aramada bebeğe işkence etti! İtfaiye görevlisinin yasak aşkında akılalmaz detaylar

İtfaiyede görevli M. K.'nin yasak aşkı S. Ü.'nün 8 aylık K. H. K.'ye uyguladığı akılalmaz muamele görüntülü konuşmada anbean kaydedildi. Soruşturma kapsamında incelenen görüntülerde bebeğin şiddetli bir şekilde yatağın üzerine fırlatılması kahretti.

"MÜSTEHCEN FOTOĞRAF" TEHDİDİ

M. K.'ye müstehecen fotoğraflar paylaşmakla tehdit edip para isteyerek şantaj yapan S. Ü.'nün alkol bağımlısı olduğu öne sürülürken bebek emzirme döneminde olduğu gerekçesiyle anne S. Ü.'de kaldı. Sabah'ta yer alan habere göre olayın tüm ayrıntıları şu şekilde...

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YASAK AŞTAN BEBEK DÜNYAYA GELDİ

Bartın Belediyesi'nin itfaiyesinde görevli olduğu öğrenilen M. K. ile S. Ü. 2020'de ilişki yaşamaya başladı. S. Ü., hamile olduğunu, babasının ise M. K. olduğunu iddia ederek babalık davası açtı.

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ÇOCUĞU KULLANARAK TEHDİT ETTİ

Küçükçekmece 8. Aile Mahkemesi, Mustafa K.'nın 2021'de dünyaya gelen K.H.K.'nın babası olduğunu tespit ederek soy bağının kurulmasına karar verdi. Çocuğun velayeti ise S. Ü.'ye verildi. Ancak S. Ü., hamileliği ve doğum sonrasında, Mustafa K.'yı müşterek çocuklarını kullanarak tehdit etmeye başladı.

"REZİL EDERİM"

S. Ü., M. K.'nın müstehcen fotoğraflarını göndererek kendisini rezil edeceğini söyleyerek para istedi. Tehditlere dayanamayan M. K., şikayetçi olurken, Küçükçekmece 1. Aile Mahkemesi tarafından Mustafa K.'ya koruma kararı verildi.

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GÖRÜNTÜLÜ ARAMADA ŞOK YARATAN ANLAR

M. K., çocuğunu görmek için görüntülü arama yaptığı sırada S. Ü.'nün 8 aylık K.H.K.'ya şiddet uyguladığını gördü.

Söz konusu görüntüleri kayda alan M. K., Dörtyol Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunarak velayetin kendisine verilmesi için dava açtı.

Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında S. Ü.'nün, görüntülerde 8 aylık bebeğini darp ettiği ve şiddetli bir şekilde yatağın üzerine fırlattığı tespit edildi.

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Semra Ü. hakkında beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan öz oğlunu darp edip şiddet uyguladığı gerekçesiyle 'Basit yaralama' suçundan 1 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

BEBEK YENİDEN ANNEYE VERİLDİ

Geçici velayeti Mustafa K.'ya verilen minik çocuk, emzirme döneminde olduğu gerekçesiyle bir sonraki celsede yeniden anneye verildi.

K.H.K.'nın avukatı Muhsin Korkut Yumuk, anne Semra Ü.'nün düzensiz bir yaşamı olduğu, çocuğun gelişimini düşünmediği, alkol bağımlılığı ve şiddet uyguladığı gerekçesiyle karar itiraz etti. İtirazda velayetin babaya verilmesini istendi.

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Anahtar Kelimeler:
işkence İtfaiye bebek yasak aşk
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