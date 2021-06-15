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  4. Müstehcen görüntülere tehdit: 10 bin TL'yi vermezsen herkese izletirim

Müstehcen görüntülere tehdit: 10 bin TL'yi vermezsen herkese izletirim

15.06.2021 11:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da S.B., evli olduğunu öğrenince ayrıldığı erkek arkadaşıyla özel görüntülerinin elinde olduğunu belirterek, kendisinden para isteyen kişi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. S.B., "Benden 10 bin TL istiyor. Vermediğim takdirde görüntüleri herkese izleteceğini, beni de öldüreceğini söylüyor" dedi.

Müstehcen görüntülere tehdit: 10 bin TL'yi vermezsen herkese izletirim

Antalya'nın Kepez ilçesinde yaşayan S.B., bir süre birlikte olduğu T.A.'nın evli olduğunu öğrenince ayrılma kararı aldı. S.B., geçen ay kendisini telefonla arayan kimliği belirsiz kişinin, T.A. ile özel görüntülerinin elinde olduğunu belirterek, 10 bin TL istediğini söyledi.

''PARAYI VERMEZSEM GÖRÜNTÜLERİMİ YAYACAK''

S.B., aynı kişi tarafından parayı vermediği takdirde özel görüntülerinin yayılacağına dair tehdit edildiğini belitti. Aranmalar sistematik olarak devam edince polise ve savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu söyleyen S.B., 1 aydır her gün defalarca arandığını, artık dayanacak gücünün kalmadığını belirtti. S.B., "Eski erkek arkadaşımla birlikteliğimde, onun tarafından çekilen 1 dakikalık görüntü vardı. Beni arayan kişi anlatıyor. Benden 10 bin TL istiyor. Onun tehditleri yüzünden işimi de kaybettim. Aramaya devam ediyor. Bu kişi üzerimde ne olduğuna, yanımda kimin olduğuna kadar biliyor. Psikolojim bozuldu. Beni tehdit ediyor. Başıma bir şey gelmesinden korkuyorum. Ne olur, bana yardım edin" dedi.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
antalya
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