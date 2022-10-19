Müstehcen pozlarını satarak servet kazanan fenomen isimden şaşırtan itiraf! “İşim ortaya çıktığında travma geçirdim”

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlar sayesinde kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaşmayı başaran Jones, kariyerini yakın çevresi fark ettiğinde büyük bir travma yaşadığını söyledi. Toplumsal olarak kariyerinin belirli önyargılara neden olduğunu dile getiren Jones, “21 yaşındayken arkadaşlarımdan biri seksi pozlarımın bulunduğu sosyal medya hesabımı buldu ve herkes gösterdi. İşim ortaya çıktığında travma geçirdim! Herkesi kaybettim. Çok zor bir dönemdi” dedi.

“BENİ YARGILAMAYAN YENİ ARKADAŞLAR EDİNDİM”

Daha önceki yıllarda edindiği birçok arkadaşını kaybetmesine rağmen yeni kariyerinin kendisini güzel insanlarla tanıştırdığını dile getiren Jones, “Birçok arkadaşımı kaybettim ama açık fikirli ve işimi umursamayan birçok yeni arkadaş kazandım. Çok ağır yorumlar almama rağmen bu durumu kabullendim” diye konuştu.

Avustralya'nın Melbourne kentinde yaşayan Jones, “Normal bir işte çalışmak beni sadece depresyonda ve fakir hissettirdi. Başkasının işinde çalışmak yerine işimin patronu olmaya karar verdim. Çalışma saatlerimi kendim ayarlıyorum ve kimseye hesap vermek zorunda değilim” ifadelerini kullandı.



