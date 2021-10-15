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  4. Müstehcen pozlarıyla tanınan Rhian Sugden, bu sefer çırılçıplak soyundu

Müstehcen pozlarıyla tanınan Rhian Sugden, bu sefer çırılçıplak soyundu

15.10.2021 21:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiliz model Rhian Sugden, Instagram hesabından paylaştığı iddialı pozlarla gündeme gelmeye devam ediyor. 35 yaşındaki çekici model bu sefer verdiği çırılçıplak pozla gündeme geldi.

Müstehcen pozlarıyla tanınan Rhian Sugden, bu sefer çırılçıplak soyundu

Rhian Sugden, iddialı bir fotoğraf çekimi için tamamen soyunarak objektif karşısına geçti. 35 yaşındaki çekici model, bir marka için verdiği pozlar sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü.

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Kıvrımlarını sergilemekten çekinmeyen modelin pozları çok kısa sürede yüz binlerce beğeni topladı. Hayal gücüne çok az şey bırakan Rhian Sugden verdiği bir röportajda, "Aslında olduğumdan daha fit göründüğümü düşünüyorum. Sanırım iyi genler için anneme teşekkür etmem gerekiyor!" dedi.

Rhian Sugden iç çamaşırlarını sergilediRhian Sugden iç çamaşırlarını sergiledi


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Instagram
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