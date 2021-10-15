Müstehcen pozlarıyla tanınan Rhian Sugden, bu sefer çırılçıplak soyundu

Rhian Sugden, iddialı bir fotoğraf çekimi için tamamen soyunarak objektif karşısına geçti. 35 yaşındaki çekici model, bir marka için verdiği pozlar sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü.

Kıvrımlarını sergilemekten çekinmeyen modelin pozları çok kısa sürede yüz binlerce beğeni topladı. Hayal gücüne çok az şey bırakan Rhian Sugden verdiği bir röportajda, "Aslında olduğumdan daha fit göründüğümü düşünüyorum. Sanırım iyi genler için anneme teşekkür etmem gerekiyor!" dedi.



