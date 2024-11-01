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  4. 'Müstehcen' şarkı ile gösteri tepki çekti! İzmir'deki ilkokula soruşturma

'Müstehcen' şarkı ile gösteri tepki çekti! İzmir'deki ilkokula soruşturma

01.11.2024 08:47
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01.11.2024 08:47
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İzmir’deki bir okulda düzenlenen 29 Ekim kutlamalarında minik öğrencilerin yaptığı gösteri tartışma yarattı. Okulda müstehcen sözler içeren şarkıyla dans iddiasına ilişkin soruşturma başlatıldı. Gösteride Alizade’nin ‘anormal’ isimli şarkısı kullanılmıştı.

İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü, Buca ilçesinde ilkokul öğrencilerinin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamasında müstehcen sözlerin bulunduğu İngilizce şarkı ile dans gösterisi sunduğu iddiasına ilişkin soruşturma başlattı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Vali Rahmi Bey İlkokulu 2. sınıf öğrencilerinin dans gösterisinde kullanılan şarkıda uygun olmayan sözlerin bulunduğuna dair haberlerin sosyal medya ve haber sitelerinde yer aldığı belirtildi.

Konuyla ilgili okul idarecileri, tören komitesi ve öğretmen C.A. hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi. (AA)
Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İzmir ilkokul soruşturma müstehcen
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