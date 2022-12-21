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Müstehcen sitede erotik pozlarını satıyor! Twitch fenomeni Amouranth’un kazancı dudak uçuklattı

21.12.2022 12:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Twitch’in en olaylı isimlerinden biri olarak kabul edilen Amouranth yetişkinlere özel olarak hazırlanan bir sosyal medya uygulamasından müstehcen pozlarını satarak kazandığı parayla dikkatleri üzerine çekti. OnlyFans’a ek iş olarak başladığını dile getiren 29 yaşındaki Amouranth Her ay yeni kâr rekorunu kırdığını itiraf etti.

Müstehcen sitede erotik pozlarını satıyor! Twitch fenomeni Amouranth’un kazancı dudak uçuklattı

Geçtiğimiz aylarda eşinin kendisine zorla cinsel yayın yaptırdığını gözyaşları içinde anlattığı ve takipçilerinden yardım istediği paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çken sosyal medya fenomeni Amouranth bu kez de kazancıyla gündem oldu. Gerçek adı Kaitlyn Amouranth Siragusa olan fenomen isim, Youtube'da kendi haber kanalını yöneten oyuncu Jake Lucky ile yakın zamanda yaptığı bir röportajda şimdiye kadarki en büyük aylık gelirini açıkladı.

“KESİNLİKLE HER ŞEYE DEĞER”

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Sosyal medya kariyerini sevdiğini dile getiren Amouranth yaklaşık 6 milyon takipçiye sahip ve sıklıkla müstehcen pozlarıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Sosyal medya kazancını açıklayan Amouranth, “100 bin dolar (yaklaşık 1 milyon 866 bin TL) bandında dolaşıyorum. Bazen aşağı iniyor bazen çok daha fazlası oluyor. Şimdiye kadar kazandığım en yüksek miktar yaklaşık 2 milyon dolar (yaklaşık 37 milyon 335 bin TL). Kesinlikle her şeye değer” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Twitch amouranth

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