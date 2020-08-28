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Müstehcen siteye giren Bella Thorne paylaştığı fotoğrafla hayal kırıklığı yaşattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2020 09:08 | Son Güncelleme

18 yaş sınırlı erotik siteye giren ve para karşılığı fotoğraflarını paylaşacağını duyuran oyuncu Bella Thorne hesabına para ödeyenleri şaşırttı. Genç oyuncu sosis yerken verdiği pozu paylaşınca hayranları "beklediğimiz bu değildi" dedi.

Müstehcen siteye giren Bella Thorne paylaştığı fotoğrafla hayal kırıklığı yaşattı

Ünlü oyuncu yine konuşulacak bir hamle yaptı ve geçtiğimiz günlerde bir OnlyFans hesabı açtı. OnlyFans yetişkinlere yönelik bir sosyal medya platformu.

4 yıldır var olan ve başlarda sadece seks işçilerinin, erotik film yıldızlarının kullandığı bu platform kazandırdığı para ve ünlülerin de birer birer katılmasıyla çok daha tanınır oldu. Basit bir sosyal medya platformu gibi fotoğraf ve videolar içeren sitede içerikleri görmek için kişilerin profillerine abone olmanız gerekiyor ve bu da paralı.

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Kişilere abone olduktan sonra para karşılığında kendiniz için özel içerikler talep edebiliyorsunuz. Her geçen gün daha fazla kadının katıldığı siteye geçtiğimiz hafta üye olan Bella Thorne, 24 saat içinde 1 milyon dolar kazanarak rekor kırdı.

Ekran Alıntısı
Kazanacağı parayı kendi prodüksiyon şirketine ve yardım kuruluşlarına harcayacağını söyleyen Bella Thorne, bu deneyimi bir belgesel filme dönüştürmek için OnlyFans hesabı açtı. Bella Thorne'un profilinde müstehcen fotoğraflar yok.

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Sadece bikinili pozlarını, sosisli sandviç yerken çekilmiş fotoğraflarını paylaşan Bella Thorne'un profiline abone olanlar muhtemelen daha fazlasını bekliyordu. Bu sebeple Thorne'a tepkiler de geldi.


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