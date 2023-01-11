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Müstehcen videoda karısını görünce mahkemeye koştu! 'Yüzde 99 benim karım, dudağındaki benden tanıdım'

11.01.2023 09:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Atv'nin sevilen programı Esra Erol'da dün yok artık dedirten bir olay gündeme geldi. Bursa Orhangazi'de yaşayan Sibel Birsoy programa katıldı ve 'beni bu adamdan kurtarın' diyerek Esra Erol'dan yardım istedi. Birsoy'un söyledikleri ise şaşkınlık yarattı. Birsoy, "5 yıllık eşim Mahmut Birsoy sosyal medyada izlediği uygunsuz videodaki kadını ben zannedip bana boşanma davası açtı" dedi. İşte olayın tüm ayrıntıları...

Müstehcen videoda karısını görünce mahkemeye koştu! 'Yüzde 99 benim karım, dudağındaki benden tanıdım'

Esra Erol'da dün öyle bir olay gündeme geldi ki duyanlar şaşkına döndü. Bursa'da yaşayan Sibel Birsoy’un anlattıkları adeta kan dondurdu. Gözyaşları içinde kendini kanıtlamaya çalışan genç kadın “Beni bu adamdan kurtarın” diyerek Esra Erol’dan yardım istedi. Eşi Mahmut Birsoy müstehcen videodaki kadını karısı zannedince soluğu mahkemede aldı. Birsoy'un 'Yüzde 99 benim karım, dudağındaki benden tanıdım' sözleri ise herkesi şoke etti...

MÜSTEHCEN VİDEODAKİ KADINI KARISI SANDI

5 yıllık evli Sibel Birsoy dün Esra Erol'dan yardım istedi. Birsoy'un anlattıkları ise adeta kan dondurdu. Genç kadın gözyaşları içerisinde eşini kast ederek 'beni bu adamdan kurtarın' dedi.

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Sibel Birsoy, "5 yıllık eşim Mahmut Birsoy sosyal medyada izlediği müstehcan videodaki kadını ben zannedip bana boşanma davası açtı" sözleri stüdyodakileri şaşkına çevirdi.

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"DUDAĞINDAKİ BENİNDEN TANIDIM"

Mahmut Birsoy ise canlı yayına bağlandı ve "Videodaki yüzde 99 benim karım. Dudağının üzerindeki benden ve kolundaki aşı izinden tanıdım" dedi.

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