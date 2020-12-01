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Müstehcen yayın yapan sitelere jandarma darbesi

01.12.2020 17:57 | Son Güncelleme:
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Bursa İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda Türkiye’de erişim sağlayan ve yasadışı müstehcen yayın yapan 125 siteye erişim engeli getirildi.Jandarma ekiplerince yapılan araştırmalar sonucu 5651 sayılı internet ortamında yapılan yayınların, açık kaynak araştırma faaliyeti sorgusunda kanuna aykırı olarak yayın yapan 40 müstehcen, 50 yasadışı bahis ve 35 fuhuş içerikli siteye erişim engeli getirildi.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda Türkiye’de erişim sağlayan ve yasadışı müstehcen yayın yapan 125 siteye erişim engeli getirildi.

Jandarma ekiplerince yapılan araştırmalar sonucu 5651 sayılı internet ortamında yapılan yayınların, açık kaynak araştırma faaliyeti sorgusunda kanuna aykırı olarak yayın yapan 40 müstehcen, 50 yasadışı bahis ve 35 fuhuş içerikli siteye erişim engeli getirildi. Jandarmanın denetimleri doğrultusunda, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna bildirilen sitelere erişim engeli sağlandı.

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