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'Müstehcenlik' soruşturmasında kitabın yazarı ve yayıncısı adliyede

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2019 15:07 | Son Güncelleme

Ankara'da, 'pedofili' içerikli bölümleri nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 'Zümrüt Apartmanı' adlı kitabın yazarı Abdullah Şevki ve kitabın yayıncısı Alaattin Topçu, adliyeye sevk edildi.

Ankara'da, 'pedofili' içerikli bölümleri nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 'Zümrüt Apartmanı' adlı kitabın yazarı Abdullah Şevki ve kitabın yayıncısı Alaattin Topçu, adliyeye sevk edildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 'pedofili' içeren ifadeler nedeniyle tepki toplayan kitapla ilgili sorumlular hakkında suç duyurusunda bulundu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, kitapta yer alan bazı ifadeler nedeniyle yazar Abdullah Şevki ve kitabın yayıncısı Alaattin Topçu hakkında TCK'nın 226'ncı maddesi uyarınca 'müstehcenlik' suçundan soruşturma başlattı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER
Soruşturma kapsamında kitabın yazarı Abdullah Şevki, dün akşam gözaltına alındı. Kitabın yayıncısı Alaattin Topçu ise bu sabah avukatıyla birlikte emniyete giderek, teslim oldu. İki şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne sevk edildi. Kitabın yayıncısı Alaattin Topçu, adliye girişinde görüntü alan basın mensuplarına, "Siz asıl tacizcilerin peşinden koşun" dedi.

Görüntü Dökümü:
-Yazar ve yayıncının adliyeye sevk edilmesi
Haber-Kamera: Özkan ARSLAN-Fatih POYRAZ/ANKARA, (DHA)

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'Müstehcenlik' soruşturmasında kitabın yazarı ve yayıncısı adliyede'Müstehcenlik' soruşturmasında kitabın yazarı ve yayıncısı adliyede
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