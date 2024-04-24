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Müşteki nedir, müşteki ne demek? Müşteki kime denir?

Ferhan Petek Ferhan Petek
23.04.2024 22:13
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Halk arasındaki günlük konuşma dilinde karşılığı olduğu gibi aynı zamanda farklı alanlarda da kullanılan bazı kelimeler, terimler ve kavramlar vardır. Hukuki alanda yeri olan müşteki kelimesi de bunlardan biridir. Mahkemelerde, resmî belgelerde geçen, avukatlar ya da hakimler tarafından sıkça kullanılan bu kelime daha çok görülen davalarda geçer.

Müşteki nedir, müşteki ne demek? Müşteki kime denir?

İçindekiler

  • Müşteki nedir?
  • Müşteki kime denir?
  • Müşteki sanık nedir?
  • Müşteki şüpheli ne demektir?

Hukuki alanda kullanılan günlük konuşma dilindeki bazı kelimeler resmî anlam taşırlar. Mahkemelerde suçlu olan ve suçsuz olan, dava eden ve dava edilen kişileri ifade eden birçok terim vardır. Müşteki de davalarda sıkça kullanılan hukuki kelimelerden biridir.

Müşteki nedir?

Müşteki kelimesi, kelime anlamı olarak Türk Dil Kurumu’na ait resmî internet sayfasındaki Türkçe Sözlük’te de yer alan ve "şikayetçi" anlamına gelen Arapça kökenli bir kelimedir. "Yakınmak, şikayetçi olmak" anlamında ise "müşteki olmak" ifadesi kullanılır.

Bu kelime aynı zamanda hukuki bir terim olarak da kullanılır. Yapılan suç eyleminde zarar gören, işlenen suçun mağduru olan ve onun aleyhine gerçekleştirilmiş olan bir suç nedeniyle adli makamlara şikayette bulunan kişiye hukuk dilinde müşteki denir. Müşteki hakları şunlardır:

Soruşturma evresinde;

  • Delillerin toplanmasını talep etmek,
  • Soruşturmanın amacını ve gizliliğini bozmamak şartıyla belge istemek,
  • Bazı hâllerde baro tarafından şahsına vekil atanmasını talep etmek,
  • Vekil aracılığıyla el konan ve koruma altına alınan eşyaları inceletmek,
  • Kovuşturmaya yer olmadığı yönünde verilen karara kanunlara uygun olarak itirazda bulunmak.

Kovuşturma evresinde;

  • Duruşma vakitleri ile ilgili bilgi almak,
  • Davaya müdahil olmak,
  • Belgelerden örnek talep etmek,
  • Tanıkların davetini istemek,
  • Bazı hâllerde şahsına vekil atanmasını talep etmek,
  • Davaya müdahil olması durumunda kanun yollarına başvuru yapmak.

Müşteki kime denir?

Günlük konuşma dilinde müşteki ne demek ise hukuk alanında kullanılan dilde de aynı anlama gelmektedir. Müşteki olan kişi şikayetçi olan kişidir ve şikayetçi kelimesi yerine de kullanılabilir.

Bu kavram ceza hukukunda çok sık kullanılır. Hukuk sistemi içinde müşteki kelimesi suçun aydınlatılması konusunda çok kritik ve önemli bir noktada yer alır. Müşteki olan kişi kovuşturma süreçleri boyunca çeşitli haklara sahip olur.

Müşteki sanık nedir?

Bir başka hukuki terim de müşteki sanık terimidir. Müşteki sanık olan kişi bir suç nedenle yargılanan bir kişinin aynı zamanda başka bir suç nedenle şikayetçi olması anlamına gelir. Hukuk alanında müşteki sanık ne demekse günlük hayatta da aynı anlama gelir.

Bir kişi, bir başka kişiye karşı suç işlediği için yargılanırken, suç işlediği kişi de suç işleyen kişiye karşı bir suç işlemiş ve bu nedenle şikâyetçi olmuş olabilir. Bu tür bir durumda diğer kişi hem sanık hem de müşteki olarak mahkemeye çıkar.

Müşteki şüpheli ne demektir?

Müşteki şüpheli ifadesi devam eden bir soruşturma süreci içinde hem suçtan zarar gören kişi olup şikayet hakkını kullanıyor olan hem de suçlama altında olan kişi için kullanılan bir ifadedir.

Suçtan zarar görerek şikayette bulunan müşteki kişi, hem suçtan zarar görmüş hem de bir konuda suçlanma süreci devam eden kişi olabilir. Bu durumda o kişi müşteki şüpheli olarak anılır.

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