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Müştekiye hakaret eden sanık, mahkeme salonundan çıkarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2019 16:30 | Son Güncelleme

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin 521 kişinin yargılandığı davada, sanık Bayram Duran, beyanda bulunan müştekiye hakaret edince duruşma salonundan çıkarıldı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin, aralarında eski alay komutanları Muhsin Kutsi Barış ve Muhammet Tanju Poshor'un da bulunduğu 521 kişinin yargılandığı davaya müşteki beyanlarıyla devam edildi.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, müştekiler, sanıklar, yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmanın öğleden sonraki bölümünde müşteki olarak dinlenen S.T, olay tarihinde Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığında polis memuru olarak görev yaptığını söyledi.

Müşteki S.T, evinde oturduğu sırada mesai arkadaşlarından askeri hareketlilik haberlerini öğrendikten sonra görev yerine gittiğini, oradan TRT binasının önüne geçtiklerini anlattı.

Nizamiyenin önünde askerlerin sıraya girdiğini, başlarındaki üst rütbeli kişi tarafından yönlendirildiklerini ifade eden S.T, müdürler Engin Dinç ve Salih Gözüm'ün sürekli polis aracından "Yaptığınız eylem kanunsuzdur." şeklinde anons yaptıklarını, bunu da askerlerin duyduğunu ifade etti.

TRT'nin içindeki askerlerin ara ara ateş açtığını dile getiren S.T. şöyle devam etti:

"Anons sırasında silah sesleri geliyordu. Her ikazımıza silahla cevap verdiler. Birden helikopterler taradı. O sırada bir memur arkadaşın asker üniformalı şahsı gözaltına aldığını gördüm. Ben de arkadaşıma yardımcı oldum. Gözaltı aracına koyduktan sonra soru sormaya başladık. İsmini, rütbesini, içeride kaç kişi olduklarını sorduk. Gözaltı işlemleri devam ederken, bir askerin silahını ateşlemesi üzerine ayağımdan vuruldum.

Ben hem burada hem de Allah'ın huzurunda darbecilerden şikayetçiyim. Orada dedim ki, 'Siz asker üniforması giyiyorsunuz. Nasıl bu millete sıktınız?' ama dinlemediler."

Müşteki S.T. beyanına devam ederken sanıklardan Bayram Duran, müştekiye bağırarak hakaret etti. Bunun üzerine mahkeme başkanı sanık Duran'ın mahkeme salonundan çıkarılmasını istedi.

İzleyicilerin de sanığa tepki göstermesi üzerine duruşmaya kısa süreli ara verildi.

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Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi FETÖ Muhafız Alayı darbe girişimi davası TRT

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