Müştekiye hakaret eden sanık, mahkeme salonundan çıkarıldı

Nizamiyenin önünde askerlerin sıraya girdiğini, başlarındaki üst rütbeli kişi tarafından yönlendirildiklerini ifade eden S.T, müdürler Engin Dinç ve Salih Gözüm'ün sürekli polis aracından "Yaptığınız eylem kanunsuzdur." şeklinde anons yaptıklarını, bunu da askerlerin duyduğunu ifade etti.

Duruşmanın öğleden sonraki bölümünde müşteki olarak dinlenen S.T, olay tarihinde Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığında polis memuru olarak görev yaptığını söyledi.

TRT'nin içindeki askerlerin ara ara ateş açtığını dile getiren S.T. şöyle devam etti:

"Anons sırasında silah sesleri geliyordu. Her ikazımıza silahla cevap verdiler. Birden helikopterler taradı. O sırada bir memur arkadaşın asker üniformalı şahsı gözaltına aldığını gördüm. Ben de arkadaşıma yardımcı oldum. Gözaltı aracına koyduktan sonra soru sormaya başladık. İsmini, rütbesini, içeride kaç kişi olduklarını sorduk. Gözaltı işlemleri devam ederken, bir askerin silahını ateşlemesi üzerine ayağımdan vuruldum.

Ben hem burada hem de Allah'ın huzurunda darbecilerden şikayetçiyim. Orada dedim ki, 'Siz asker üniforması giyiyorsunuz. Nasıl bu millete sıktınız?' ama dinlemediler."

Müşteki S.T. beyanına devam ederken sanıklardan Bayram Duran, müştekiye bağırarak hakaret etti. Bunun üzerine mahkeme başkanı sanık Duran'ın mahkeme salonundan çıkarılmasını istedi.

İzleyicilerin de sanığa tepki göstermesi üzerine duruşmaya kısa süreli ara verildi.

