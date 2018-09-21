"Müşterek eğitim ve devriye faaliyetleri yakında başlayacak"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "(İdlib'de) Silahlardan arındırılmış 15-20 kilometrelik derinlik alanının nasıl oluşturulacağı, diğer terör unsurlarının buradan nasıl çıkartılacağı ya da pasifize edileceği, silah bıraktırılacağı konularında MİT, TSK, Özel Kuvvetler, koordinasyon içerisinde Ruslarla birlikte bunu sahada çalışıyor." dedi. Kalın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Muharrem ayı vesilesiyle dün idrak edilen Kerbela hadisesinin yıl dönümünü ve Aşure gününü anmak istediğini belirten Kalın, bunun, İslam tarihinin en hazin hadisesi olduğunu, bugün yeni husumetlere değil, birlik ve beraberliğe, yakınlaşmaya vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz etti. Kalın, "Seyyid-i Şüheda Hz. Hüseyin Efendimizi, Ehl-i Beyti, Kerbela'da yaşadıkları acıyı ve dramı hiçbir zaman unutmadan, onların hatırasını yaşatacak şekilde birlik ve beraberlik içinde hareket etmemiz büyük önem arz ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Sadece Türkiye'de değil İslam dünyasında genel manada bu hadisenin çeşitli vesilelerle anma programlarında hatırlandığını dile getiren Kalın, bunun İslam aleminde birlik ve beraberliğe vesile olmasını dilediklerini söyledi. Kalın, mezhep ve etnik ayrımlara, tarihi hadiseleri gerekçe kılarak ya da bahane ederek bugün yeni husumetler oluşturulmasına asla olumlu bakılmasının mümkün olmadığını vurguladı. Bugün İslam dünyasının çeşitli yerlerinde de etnik ve mezhebi gerginlikleri kışkırtmak suretiyle yeni çatışma alanları çıkartmak isteyenlerin olduğunun bilindiğine dikkati çeken Kalın, "Irak'tan Suriye'ye, Pakistan'dan Afganistan'a, Afrika'nın çeşitli yerlerine kadar Arap dünyasında bu tür tahriklerin, provakasyonların yapıldığını biliyoruz. Bunlara karşı hepimizin uyanık olması, birlik ve beraberlik içinde olması büyük önem arz ediyor. Bu vesileyle Kerbela şehitlerimizi rahmetle, hüzünle yad ettiğimizi ifade etmek istiyorum." diye konuştu. - "MİT, TSK, Özel Kuvvetler, koordinasyon içerisinde Ruslarla birlikte"

Kalın, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında MGK toplantısının yapıldığını anımsattı. Erdoğan'ın yoğun diplomatik girişimleriyle geçen pazartesi günü Soçi'de varılan İdlib Mutabakatı'nın son derece büyük bir insani krizi önlediğini vurgulayan Kalın, burada Başkan Erdoğan'ın, "küresel barış diplomasisi" yolunu izlediğini belirtti. Kalın, bütün dünyanın izlediği, büyük bir insani felaketin geleceğinin haberini veren İdlib saldırısının bu vesileyle önlendiğini kaydetti. Bu mutabakat çerçevesinde ilgili birimlerin çalışmalarını sahada yürüttüklerini aktaran Kalın, 10 maddelik bir mutabakatın imzalandığını, pazartesiden itibaren de uygulanmaya başlandığını bildirdi. Kalın, sahada bu ayrışmanın nasıl yapılacağı, silahlardan arındırılmış 15-20 kilometrelik derinlikli alanın nasıl oluşturulacağı, diğer terör unsurlarının buradan nasıl çıkartılacağı ya da pasifize edileceği, silah bıraktırılacağı konularında MİT, TSK, Özel Kuvvetler, koordinasyon içerisinde Ruslarla birlikte bunu sahada çalıştıklarını ifade etti.

- "Suriye'nin diğer bölgelerini göz ardı etmemiz söz konusu değil" Daha önce de devam eden İdlib ile ilgili bir koordinasyon çalışmasının bulunduğuna işaret eden Kalın, teknik heyetlerin Ankara'da toplantılarını yaptıklarını anlattı. Kalın, İdlib Mutabakatı çerçevesinde bu çalışmaların yoğunlaşacağını vurgulayarak, şöyle devam etti: "Orada özellikle bu terör unsurlarının ayrıştırılması bizim için de önem arz ediyor. Türkiye hiçbir zaman ne sınırında ne de sınırının güneyinde veya bir başka noktasında herhangi bir terör yapılanmasına müsaade etmez. Biz bunu Afrin'de gösterdik, Cerablus ve El Bab bölgesinde gösterdik, İdlib bölgesinde gösterdik. Aynı tavrımız, bizim için Suriye'nin Türkiye ile olan diğer sınır bölgelerinde de aynen geçerlidir. Burada kastettiğim özellikle PYD ve YPG kontrolü altında bulunan bölgeler. Biz bunu bir bütün olarak görüyoruz. Yani bütün bu bölgenin terör unsurlarından arındırılması öncelikli hedefimizdir. Yani İdlib Mutabakatı'nı sağlarken, Suriye'nin diğer bölgelerini göz ardı etmemiz söz konusu değil.

- "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Amerikalı mevkidaşlarıyla sahada koordine ediyorlar" Bu çerçevede ABD ile varılan Münbiç mutabakatının uygulanmasının büyük önem arz ettiğine dikkati çeken Kalın, şu ifadeleri kullandı: "Şu ana kadar 48 devriye çalışması yapıldı. Ortak devriye, müşterek devriye için çalışmalar tamamlanmak üzere. Bunu Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Amerikalı mevkidaşlarıyla sahada koordine ediyorlar. Ve çok yakın bir zamanda da hem müşterek eğitim hem de müşterek devriye faaliyetleri başlayacak. Faaliyetlere mani bir durum şu anda söz konusu değil. Yaşanan birtakım gecikmeler oldu, fakat bir gerçek bunu da muhataplarımıza Türk Silahlı Kuvvetleri üzerinden düzenli bir şekilde iletmeye devam ediyoruz." Kalın, Münbiç yol haritasının herhangi bir gecikmeye maruz kalmadan uygulanmasının büyük önem arz ettiğinin altını çizerek, "90 gün gibi bir takvim konmuştu, bunun daha fazla geciktirilmeden hayata geçirilmesi hem güven ilişkisinin test edilmesi açısından hem de sahadaki durumun kontrol altına alınması açısından büyük önem arz ediyor." dedi.

Türkiye'nin bugüne kadar üstüne düşeni yerine getirdiğini belirten Kalın, bundan sonra da getirmeye devam edeceğini söyledi. - "Uluslararası toplumun katkı sunmasını bekliyoruz" Kalın, Suriye bağlamında bir hususun altını çizmek istediğine değinerek, Başkan Erdoğan'ın liderliğinde küresel barış diplomasisi yürütülürken, uluslararası toplumun üzerine düşen siyasi ve insani sorumluluğu da yerine getirmesi gerektiğini kaydetti. Suriye meselesinin, İdlib konusunun, terörle mücadelenin bütün yükünün Türkiye'nin omuzlarına konmasının adil ve doğru olmadığını, bunun kabul edilemeyeceğini belirten Kalın, "Burada Türkiye'ye dönük 'tebrik ediyoruz, çok iyi bir anlaşma yaptınız' ifadelerini memnuniyetle karşılıyoruz. Ama uluslararası toplumun sorumluluğu bunlardan ibaret olamaz. Siyasi süreçte bütün aktörlerin daha etkin bir rol alması hem anayasa yazım sürecinin hem de ondan sonra takip edecek olan seçim sürecinin hayata geçirilmesi için uluslararası toplumun katkı sunmasını bekliyoruz." diye konuştu.

Kalın, insani noktada da Türkiye'nin daha fazla desteklenmesi gerektiğini dile getirdi. - "Açık ve net bir uyarı olarak ifade etmek istediğimiz husustur" MİT ve ilgili güvenlik kurumlarının yurt dışında yürüttüğü operasyonların bulunduğunu vurgulayan Kalın, şu ifadeleri kullandı: "PKK, PYD-YPG terör örgütüne karşı, DEAŞ, FETÖ ve benzeri bütün terör örgütlerine karşı yurt dışı operasyonları kararlılıkla devam edecek. Şunu bilsinler ki Reyhanlı hadisesinde olduğu gibi 1 yıl sonra da 3 yıl sonra da 5 yıl sonra da olsa Türkiye'ye karşı suç işleyenler mutlaka ama mutlaka adaletin önüne çıkartılacaktır. Buradan bütün terör örgütlerine bu açık ve net bir uyarı olarak ifade etmek istediğimiz bir husustur. Hangi terör örgütü hangi yöntemi kullanırsa kullansın, kimle sahada iş birliği yaparsa yapsın Türkiye'ye karşı işledikleri suçlar karşılıksız ve cezasız asla kalmayacaktır. Dolayısıyla bu yurt dışı operasyonları son dönemde bunları gördük, neticelerini de sahada aldık. Aynı kararlılıkla bundan sonra da devam edecek."

- "Önemli mesajlar verecek konuşmasında" Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın pazartesi gününden itibaren BM Genel Kurulu'nda bir programının olacağını belirterek, şöyle devam etti: "Sayın Cumhurbaşkanımız BM Genel Kurulu'na ilk gün hitap edecek. O konuşmasını son derece önemsiyoruz. Yaşadığımız küresel krizler, adaletsizlik, eşitsizlik ve çözüm yolları konusunda çok önemli mesajlar verecek. Özellikle Türkiye'nin izlediği bölgesel diplomasi, küresel barış diplomasisi ve diğer alanlarla ilgili önemli mesajlar verecek konuşmasında. Birçok ikili görüşmesi olacak çeşitli devlet başkanlarıyla, uluslararası kurum ve kuruluşların başkanlarıyla da programları el verdiği ölçüde yoğun bir diplomasi trafiği de olacak. Çeşitli BM programlarına katılması öngörülüyor. Tabii ki orada Türk vatandaşlarımızla buluşacağız, onların da sorunlarını dinleyeceğiz, çeşitli heyetlerle de görüşmeleri olacak." New York'tan Berlin'e geçeceklerine değinen Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya'ya resmi ziyaret gerçekleştireceğini bildirdi.