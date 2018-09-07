HABER

Müşterek Görev Merkezi, Jandarma Komando Taburu oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2018 17:07 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında Müşterek Görev Merkezi olarak hizmet veren alan, Jandarma Komando Tabur Komutanlığı'na dönüştürüldü.

Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)- GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında Müşterek Görev Merkezi olarak hizmet veren alan, Jandarma Komando Tabur Komutanlığı'na dönüştürüldü.

İlçe merkezine 18 kilometre uzaklıktaki Yeşilyurt Mahallesi'ne 2 nolu çadır kent olarak kurulan alan, Zeytin Dalı Harekâtı'nın başlamasıyla birlikte 22 Şubat 2018 tarihinde İçişleri Bakanlığı Müşterek Görev Merkezi'ne dönüştürüldü. Türkiye'nin farklı kentlerinden polis ve jandarma özel harekâtçılar ile korucuları ağırladı. Afrin operasyonuyla meskûn mahal operasyonuna katılarak görevlerini başarıyla tamamlayan JÖH ve PÖH'ler asıl görev yerlerine döndü.

Nurdağı ilçesinde konuşlu yaklaşık 400 askerin bulunduğu Jandarma Komando Tabur Komutanlığı, bu alana taşındı. Binbaşı Vahit Sağdıç ve emrindeki yaklaşık 400 kişilik komando birliğinin yerleştirilmesiyle birlikte, Amanos dağları ve çevresinde gözetleme, denetleme ve olası olaylara müdahalenin daha etkin bir şekilde yapılacağı belirtildi.

PARTNER'Kadınım gülüyorsa dünya gülüyor demektir''Kadınım gülüyorsa dünya gülüyor demektir'
Kocaeli'de dev operasyon; 800 kilo kokain ele geçirildi! Değeri 6 milyar TLKocaeli'de dev operasyon; 800 kilo kokain ele geçirildi! Değeri 6 milyar TL
Kaybolan köpeklerini bulana 10 bin TL ödülKaybolan köpeklerini bulana 10 bin TL ödül
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bağ-Kur'luların emeklilik için gerekli prim gün sayısı SGK'lı çalışanlarla eşitlenecek

Bağ-Kur'luların emeklilik için gerekli prim gün sayısı SGK'lı çalışanlarla eşitlenecek

Aile sağlığı merkezlerinde devrim gibi yenilik

Aile sağlığı merkezlerinde devrim gibi yenilik

İstanbul'da 'Kurt Kapanı-23' başladı! Giriş çıkışlar tutuldu

İstanbul'da 'Kurt Kapanı-23' başladı! Giriş çıkışlar tutuldu

Uyanış filminin yönetmeni 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı

Uyanış filminin yönetmeni 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı

Çalışma Bakanlığı'ndan 80 bin kişiye iş fırsatı

Çalışma Bakanlığı'ndan 80 bin kişiye iş fırsatı

Suriye'den çok sert açıklama: Geri alacağız

Suriye'den çok sert açıklama: Geri alacağız

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul, Kadıköy'de 2 Afganlı, metrobüsten inen genç kıza dehşeti yaşattılar!

İstanbul, Kadıköy'de 2 Afganlı, metrobüsten inen genç kıza dehşeti yaşattılar!

Kocaeli'de dev operasyon; 800 kilo kokain ele geçirildi! Değeri 6 milyar TL

Kocaeli'de dev operasyon; 800 kilo kokain ele geçirildi! Değeri 6 milyar TL

3 yaşındaki otizmli çocuk icra yoluyla annesinden zorla alınarak babasına verildi!

3 yaşındaki otizmli çocuk icra yoluyla annesinden zorla alınarak babasına verildi!

İstanbul'da 17 Eylül pazartesi alarmı!

İstanbul'da 17 Eylül pazartesi alarmı!

Suriye'de savaştan kaçan mülteciler Türkiye sınırındaki duvarı merdiven dayayıp aştı!

Suriye'de savaştan kaçan mülteciler Türkiye sınırındaki duvarı merdiven dayayıp aştı!

14 yaşındaki kızdan tüyler ürperten iddia! 'Babam bana zorla...'

14 yaşındaki kızdan tüyler ürperten iddia! 'Babam bana zorla...'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.